いま「靴」がどんどん便利になってる！【ワークマン】脱ぎ履きラクな機能性シューズを比較！

今のライフスタイルにマッチするのは、忙しいなかでも手間なく履ける機能的なデザインのシューズ。そんな機能性シューズを求める大人女性には【ワークマン】が狙い目かも！ 足をスッと入れやすく、脱ぐのも楽にできそうなスリッポンとマザーズシューズを、それぞれの特徴を比較しながら紹介します。ストレスフリーにお出かけできる理想の一足を探してみて。

耐油耐滑仕様で歩きやすいスリッポン

【ワークマン】「耐久撥水キャンバススリッポン」\1,500（税込）

紐を結ぶ手間なく着脱可能なキャンバス素材のスリッポン。アッパー側面のゴムがしっかり伸びるため、スムーズに足を入れられそう。装飾感を抑えたプレーンなデザインはさまざまなコーデに馴染みやすく、ワンマイルのお散歩からたくさん歩く旅行時にも頼りにできそうです。カラーはミディアムグレーを含む全3色から。

油が気になる床や濡れた地面でも滑りにくい耐油耐滑仕様のソールを採用。中敷にもクッション性の高いものが使用されており、「歩きやすさもしっかりサポート」（公式Instagramより）してくれるのが魅力です。

カジュアルな印象のキャンバス地のアッパーには、軽い水気を弾いてくれる耐久撥水加工が施されています。突然の雨にも対応しやすく、その後の手入れも楽に行えるはず。プチプラなのも悪天候時に気兼ねなく履けるポイントに。