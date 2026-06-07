「羨ましい 老けないから」安達祐実、黒柳徹子との“12年ぶり”ツーショットを披露！ 「2人とも可愛らしい」
「羨ましい 老けないから」安達祐実、黒柳徹子との“12年ぶり”ツーショットを披露！ 「2人とも可愛らしい」
俳優の安達祐実さんは6月7日、自身のInstagramを更新。黒柳徹子さんとのツーショットを披露しました。
【写真】安達祐実、黒柳徹子とのツーショット
「12年ぶりにお会いできて嬉しいです！」安達さんは「12年ぶりにお会いできて嬉しいです！ 6月9日13:00 #徹子の部屋 ぜひ！」とつづり、1枚の写真を投稿。安達さんが12年ぶりに再会したという、俳優でタレントの黒柳徹子さんとのツーショットを披露しています。
この投稿にコメントでは、「本当に本当に嬉しいです」「お二人とも可愛らしい」「最高ですね」「徹子さんも変わらない」「2人ともおしゃれ上級者」「わぁ！ 楽しみ」「可愛いです」「羨ましい 老けないから」などの声が寄せられています。
「子供の頃の写真かと思いました」21日の投稿ではキャップ帽をかぶったボーイッシュなコーディネートを披露している安達さん。ファンからは「本当に44歳？ 可愛すぎる」「どうしてあなたはずっと可愛いままなのですか？」「透明感ハンパないですね」「童顔すぎて・・・子供の頃の写真かと思いました」「成長する役を、子供〜老婆時代まで全て1人で出来そう、、、」「あれ？ 私この子産んだかも…」「なんじゃこりゃー永遠にかわいい…！！」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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