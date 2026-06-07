7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが6月5日と6日の2日間、日本武道館でデビュー3周年を記念したライブ『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」』を開催。南なつさん（25）が、デビューから3年間で特に成長したメンバーに選ばれました。

桐原美月さん（23）、福山梨乃さん（28）、小川奈々子さん（26）、南なつさん（25）、立花琴未さん（24）、宮野静さん（24）、村川緋杏さん（26）の7人で2023年3月にデビューしたCANDY TUNE。ライブでは代表曲『倍倍FIGHT!』や、新曲『スペシャル感謝祭』などが披露され、2日間で2万人を動員（主催者発表）。8月から全国18都市を回るツアーが開催されることも発表されました。

報道陣に向けて行われた取材会で、デビューしてから3年間で特に成長したメンバーを聞かれた村川緋杏さんは、アイドルのマネージャーから転身し、グループに加入した南なつさんをあげ、「私たちと一緒にここまで何不自由なく普通にアイドルとして、一緒に立ってるのがすごすぎて。私たちは下積みを経験しているんですけど、下積みなしでここまで、武道館まで来られたの本当によく頑張ったねと、みんなで褒めてあげたいです」と絶賛。

そして、南なつさんは、アイドルとして活動していくために意識したことを聞かれると、「デビュー前は、おうちに全身鏡を2つ買って、ダンススタジオみたいな感じにして、ずっと踊ってました」と、特にダンスをがんばったことを明かし「今日は全部間違えないようにやりたいです！」と明るく意気込みを語り、会場を笑いに包みました。