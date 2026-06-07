巨人の西舘勇陽投手（２４）が７日のロッテ戦（東京ドーム）に先発し、７回１１１球を投げ、６安打１失点と好投した。

幾度のピンチをしのぎながら踏ん張った。西舘は初回、西川の二塁打などで一死二、三塁とされたが、４番・山口をスライダーで空振り三振、５番・ソトをカーブで投ゴロに打ち取り無失点で切り抜けた。４回にも西川に二塁打を浴びて一死三塁のピンチを招いたが、後続を断って得点は許さなかった。

それでも１―０の５回、一死一塁から小川に適時三塁打を浴び同点に追いつかれた。さらに連続四球で二死満塁のピンチを背負ったが、山口を右飛に打ち取り、勝ち越しは許さなかった。

降板直後の７回裏に松本剛が勝ち越しタイムリーを放ち、勝ち投手の権利を手にしていたが、９回にマルティネスが同点ソロを浴び、２勝目はお預けとなった。試合は２―２のまま延長１２回引き分けに終わった。

試合後には、救援陣について「１２球団で一番良いリリーフ陣だと思っている」と信頼を口にした上で、「大勢さんだったりライデルが打たれるのはしょうがないというか、それ以上のピッチャーはいないので」と思いやった。

自身の投球に関しては「ピンチも多かったんですけど、何とかバックに守ってもらいながら、なんとか最少失点で行けたのはよかったかなと思います」と振り返った。