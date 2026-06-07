“品のよさ”が重要ポイント♡ デコルテで魅せる【彼ウケコーデ】特集

気になるあの人に振り向いてほしいけど、駆け引きするのはちょっぴり面倒……。そんな欲張りさんなら、まずはファッションを味方につけてみて♡ 今回は、村瀬紗英とともに、デコルテで魅せるコーデ＆アイテムをお届けします。肌見せ服は、“品のよさ”を宿してキメて！

品格は【デコルテ】に現れる 肌見せ服は、ただ女性らしさをアピールすればいいってわけじゃない。そこに“品のよさ”が宿ることで、はじめて“いいオンナ”認定をもらえるの♡ 結論、見せるべきなのはデコルテです！

Cordinate オフショルもさわやかに決まるブルーがお強い ギャザーの効いたトップスがコーデを華やかに仕立てる。肌見せ範囲の広いオフショルは、甘々にするよりも、クールに決めると◎。カジュアルなパンツでマイルドに。 ギャザードロストトップス 7,590円／dazzlin ユーティリティパンツ 23,100円 ／CODE A（CODE A ルミネ新宿店）

Item 【JILL by JILL STUART】カットワークビスチエブラウス 多幸感あふれるイエローが目を引く1枚。 カットワークビスチエブラウス 12,980円／JILL by JILL STUART ルミネエスト新宿店

Item 【dazzlin】タイつきギャザートップス 胸元からそでにかけてのギャザーが大人っぽさを演出。デコルテに映えるタイが優秀。 タイつきギャザートップス 7,590円 ／dazzlin 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海