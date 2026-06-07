“品のよさ”が重要ポイント♡ デコルテで魅せる【彼ウケコーデ】特集
気になるあの人に振り向いてほしいけど、駆け引きするのはちょっぴり面倒……。そんな欲張りさんなら、まずはファッションを味方につけてみて♡ 今回は、村瀬紗英とともに、デコルテで魅せるコーデ＆アイテムをお届けします。肌見せ服は、“品のよさ”を宿してキメて！
品格は【デコルテ】に現れる
肌見せ服は、ただ女性らしさをアピールすればいいってわけじゃない。そこに“品のよさ”が宿ることで、はじめて“いいオンナ”認定をもらえるの♡ 結論、見せるべきなのはデコルテです！
Cordinate オフショルもさわやかに決まるブルーがお強い
ギャザーの効いたトップスがコーデを華やかに仕立てる。肌見せ範囲の広いオフショルは、甘々にするよりも、クールに決めると◎。カジュアルなパンツでマイルドに。
Item 【JILL by JILL STUART】カットワークビスチエブラウス
多幸感あふれるイエローが目を引く1枚。
Item 【dazzlin】タイつきギャザートップス
胸元からそでにかけてのギャザーが大人っぽさを演出。デコルテに映えるタイが優秀。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海