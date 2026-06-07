◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝 神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）

ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）決勝は、レギュラーシーズン１位の神戸が、同３位の東京ベイを２２―１３で下し、リーグワン初優勝。トップリーグ時代を通じて７季ぶりの頂点に立った。元日本代表フッカーの坂田正彰氏が試合を評論ー。

× × × ×

現代ラグビーを象徴するような、フィジカルと技術が伴った２チームによるベストゲームだった。リーグ１位の得点力を持つ神戸が後半に持ち味を発揮しつつ、東京ベイもマルコム・マークスらの主力を欠きながら、ディフェンシブに戦い抜いた。互いに相手の特徴をよく理解していることでチャレンジングなプレー選択がしにくい、繊細かつ緊張感のある８０分間だった。

神戸は１３―１３の同点で迎えた後半、１２分までに２本、そして４０分に１本のＰＧを決めて得点。一方の東京ベイは８分にＰＧ１本を外し、同３５分は１７次攻撃からノースコアに終わった。「チャンピオンシップミニッツ」と言われる、前後半４０分間の冒頭と締めの時間帯で、神戸がスコアしたことが明暗を分けた。

東京ベイは、よりキックを使う戦術も予想されたが、神戸にボールを持たせなくなかったのかもしれない。神戸の特徴の一つだが、選手がタックルをされても、しなやかな身のこなしで１、２歩前に出られる。そこからのオフロードパスなど、東京ベイとしては非常に守りづらかったのではないか。神戸の自信を持った攻めが、７季ぶりの優勝に繋がったと思う。

来季は選手カテゴリーの変更もあるが、日本ラグビーの成長のためには、決勝戦のような緊張感ある試合を重ねることが必要だ。２７年Ｗ杯に向け、今季活躍した神戸の２２歳、上ノ坊駿介選手のように若い選手が経験値を重ねることに期待したい。（９９、０３年Ｗ杯日本代表フッカー）