ROXYコラボで夏気分全開♡The Sunrise Shackとの限定アイテムが登場

夏らしい開放感とポジティブなムードをファッションで楽しみたい方に朗報です♡ROXYとThe Sunrise Shack Japanによる限定コラボレーションが2026年夏に登場。太陽のように明るく、自分らしく過ごせる世界観を表現したカプセルコレクションには、Tシャツや水着、スカーフなど夏のおしゃれを彩るアイテムが勢ぞろい。ビーチでもタウンでも映える注目ラインアップをご紹介します♪

夏を彩る限定コレクション

今回のコレクションでは、ウィメンズ向けアイテム全6型を展開。リラックス感とヘルシーな魅力を兼ね備えたデザインが特徴です。

HIBISCUS MINI TEE



価格：4,950円（税込）

柔らかくフィット感の良い素材を使用したミニTシャツ。コンパクトなシルエットで女性らしい着こなしが楽しめます。

GOOD DAY TEE



価格：5,500円（税込）

ゆったりとしたシルエットが魅力のTシャツ。ビーチスタイルにはもちろん、デイリーコーデにも取り入れやすい一枚です。

CUTOFF TEE



価格：4,400円（税込）

オフショルダーで抜け感のあるデザイン。肌当たりの良い素材を採用し、リラックス感のある着心地を叶えています。

バナナ・リパブリックのサステナブルなヨーロピアンリネンコレクションに注目

水着や小物も見逃せない

BIKINI



価格：14,300円（税込）

今回のコラボレーションのためだけにデザインされたビキニ。鮮やかなタイダイ柄とシンプルなSOLIDの2色展開で、自分らしいスタイルを選べます。

カラー：オリジナルタイダイ柄、SOLID

SCARF



価格：3,300円（税込）

バッグに巻いたり、ヘアアレンジに使ったりとアレンジ自在。コーディネートのアクセントとして活躍します。

STICKER



価格：440円（税込）

直径6cmサイズでスマートフォンケースにもぴったり。ノートやミラーなどに貼って、自分だけのカスタマイズを楽しめます。

発売日と限定ノベルティ情報

コラボレーションアイテムは2026年5月23日（土）より発売開始。GREENROOM FESTIVAL 2026（横浜赤レンガ）では現地販売も実施されます。

販売店舗は全国のROXY取扱直営店（QUIKSILVER STORE、BOARDRIDERS STORE、ROXY STORE）と、The Sunrise Shack Japan各店舗（稲村ヶ崎店、原宿店、アラハビーチ店）。

さらにROXY ONLINE STOREでは2026年5月26日（火）から販売されます。

また、GREENROOM FESTIVAL会場では限定ノベルティキャンペーンも開催。

ROXY×The Sunrise Shack Japanのコラボ商品を購入すると、会場内のThe Sunrise Shack Japanブースで使える「アサイーボウル トッピング無料券」がプレゼントされます。

この夏だけの特別なROXYコラボ

太陽の下で過ごす時間をもっと自由に、もっと楽しくしてくれるROXYとThe Sunrise Shack Japanの限定コラボレーション。

Tシャツやビキニ、小物までトータルで楽しめる今回のコレクションは、夏のおしゃれをアップデートしたい方にぴったりです♡

限定アイテムならではの特別感と、ヘルシーなライフスタイルを感じるデザインをぜひチェックしてみてください。お気に入りの一枚とともに、最高のサマーシーズンを楽しみましょう♪