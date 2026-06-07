＜義妹の非売品グッズ＞わが子が壊した物を旦那は「弁償しなくていい」と言う…おかしいでしょ！
子どもが他人の持ち物を壊してしまうと、親は謝罪や弁償をするものですね。ただ、弁償は同じものが売っていれば……の話。生産終了になっていたり、限定商品だったりすると、弁償が叶わないことも。ママスタコミュニティのあるママも、対処に悩んでいるようです。
『子どもが癇癪を起こして、義妹のメガネを壊してしまいました。義妹がたまたまメガネを外してテーブルの上に置いたとき、壁に投げつけてしまいました。ネットで調べたら、修理ができない部分が折れています。弁償しようにも、義妹が好きなアニメのキャラモチーフのメガネで、受注生産で買ったらしく、もう売っていなさそうです。どうしたらいいかわからないです』
旦那は「弁償しなくていい」！？おかしいでしょ
『旦那は、「そんなに大事なメガネを子どもの手の届くとこに置いておく方が悪い」と義妹を叱っていました。義妹も謝っていて……。旦那に改めて弁償の話をしたら「あいつ（義妹）のせいだから、そんなことしなくていい」と言います』
投稿者さんは旦那さんにも意見を求めていますが、旦那さんは、「メガネを置いておく義妹に責任がある」と言います。弁償をする必要はないという考えですが、他のママたちからは厳しいコメントが寄せられています。
『人が大事にしているものを壊しておいて逆切れなんて、意味不明。子どもが小さいうちにしたことは無条件で許されるのではなく、そのまま親の責任になるんだよ。そんなことも知らないのか。大事なものを壊された上に兄から責められるなんてひどすぎる』
『今後、子どもが人のものやお店のものを壊してしまっても、しっかり謝罪して弁償していかないといけないと旦那には話した方がいいね。今回は妹だからそんな対応だったのかもしれないけれど、迷惑をかけても「子どもだし」みたいな価値観なら改めてもらわないと』
義妹は、旦那さんにとっては実の妹。家族という関係性もあって、弁償しなくていいと思っているのでしょう。でも義妹からすればとんでもない話ですよね。大切なものを壊された上に、自分の責任と言われているのですから、いくら兄であっても許せないと思うのではないでしょうか。
旦那さんは、今後も同じようなことが起きた際に「子どもがしたことだから」と片付けようとするかもしれません。今回は妹さんとの出来事ですが、友達のもの、お店のものではそうはいきませんね。子どものしたことは親が責任を持って対処する。このことを旦那さんに理解してもらう必要がありそうです。
義妹の意見を聞いて、お詫びの手段を探すしかない
『相手の言うままに、とにかく謝罪と賠償じゃない？』
『そのまま「どうしたらいい？」と聞けばいいんじゃないかな。「弁償するにも、もう同じものは手に入らないようだから、気がすむ代用案を教えてほしい。できるだけのことはしたいと思っている」と話してみて』
『代わりとして許してもらえるキャラグッズをリクエストしてもらう』
現在は販売されていないメガネ、そして義妹が好きなキャラクターモチーフのメガネですから、壊されたときに義妹はさぞかしショックだったでしょう。もちろんイラッとしたでしょうし、怒りたくなったはず。そのような義妹の気持ちを考えると、「ごめんなさい」だけではすまされませんね。メガネの購入価格に上乗せして賠償するなど、義妹にどのようにすればいいのかを聞けば、投稿者さんにできることはありそうです。同じメガネを買うのは難しいですから、そのキャラクターの別の商品をリクエストしてもらってもよいかもしれません。義妹の希望を優先することが重要でしょう。
義妹には申し訳ないが…親の責任で現実的なトラブル予防を
『次は周りに告知して、注意した方がいいと思う。「置いておくと勝手に取ってしまう可能性があります。私もしっかり見ておこうと思いますが、できれば置かないようにお願いします」と』
子どもが癇癪を起こすと、目に入ったものを壊すなど、予期せぬ事態が起こる可能性があります。親戚や友達と過ごすときは、親もいつも以上に子どもの行動に目を光らせるでしょうが、周囲の人も認識しておいてもらうと、今回のようなトラブルは防げそうですね。大切なものや壊れやすいものは子どもの手が届かない場所に置いてもらうなど、事前に声かけをするとよさそうです。
壊される側にとってはこういった声かけに納得できず、「親がちゃんと見ておいてよ！」と無責任に感じるかもしれません。しかし今後、誰かの大事なものを壊さないためには、必要なことではないでしょうか。