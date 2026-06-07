JO1やINI、ME:Iを生んだサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のファイナルで12人のデビューメンバーが決定し、新グループ・KO1KEYZ（コイキーズ）として始動。その後、メンバーたちが取材会に登場し、今後の目標を語りました。

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国民プロデューサー（日本国内の視聴者）とSEKAIプロデューサー（海外からの視聴者）による投票でデビューするメンバーが決定するサバイバルオーディション番組。

ファイナルを勝ち抜いた12人は、KO1KEYZとして、2026年秋に日韓同時デビューし、8、9月に東京、兵庫の2都市、11月に韓国・ソウルでファンミーティングを開催する予定です。

取材会では、12人のメンバーが、“自分へのご褒美としてやりたいこと”や“今後の目標”を1人ずつマイクを持って発表しました。

1位に輝いたK.DAIKI（加藤 大樹）さんが、ご褒美としてやってみたいことにあげたのはショッピング。「合宿期間中はショッピングができなかったので、僕はたくさんショッピングがしたい」と明かし、続けて「緑色の物が大好きなので、身の回りの物を全部緑色に変えたいなって思っています」と力強く話しました。

また、4位のSHINHAENG（オ・シンヘン） さんは、今後の目標について「成長して東京ドームに行きたいです。東京ドームで会いましょう」と夢を語りました。