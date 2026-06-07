◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝 神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）

ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）決勝は、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の神戸が、同３位の東京ベイを２２―１３で下し、リーグワン初優勝。トップリーグ時代を通じて７季ぶりの頂点に立った。

東京ベイはあと一歩が遠かった。５万人超の大観衆が集まったＭＵＦＧ国立で、２季連続の準優勝。試合後、暗い表情で会見場に現れたマキシ・ファウルア主将は「悔しい気持ち。あまり言葉が見つけられない」と、ため息交じりに回顧。フラン・ルディケ・ヘッドコーチも「言い訳はない。メンバーに入った選手たちがしっかり戦ってくれた。またここから学んで、戻ってきたい」と、唇をかんだ。

先制は東京ベイ。前半１６分、今季限りでの引退を表明しているＳＯバーナード・フォーリーが敵陣２２メートル内中央からＰＧを決めて３―０。その後も互いに点を取り合い、前半を１３―１３で折り返した。

しかし、後半は敵陣ゴールライン前まで攻め込むも、ミスが重なり無得点。神戸ＳＯ李承信・共同主将に３本のＰＧを与え、すべてを決められて１３―２２で終戦した。マキシ主将は「後半、規律の部分を自分たちでプレッシャーをかけた。そこが課題」と、振り返った。

昨季と同じ準優勝でシーズン終了。負傷者が多かったシーズンだったが、選手層の厚さを見せた。ＲＳでは主力の日本代表ＳＨ藤原忍や谷口和洋らが負傷、３年ぶりの公式戦出場となった岡田一平が完璧な活躍で穴を埋めた。ＰＯ準決勝でも、南アフリカ代表の世界的フッカー、マルコム・マークスが負傷して離脱したが、日本代表のフッカー・江良颯がスタートから入り、カバーした。フランＨＣは「若手選手、メンバーに入った選手たちがしっかりステップアップしてくれた」と、一年を振り返り、「岡田一平選手も長いこと試合に出ていないなかで、ここ４試合しっかり仕事をしてくれた。江良選手だったり、紙森選手、為房選手の若手選手もよくやってくれた。今日の試合も（メンバーに）後悔はないし、ケガ人はコントロールできない」と、戦いきった戦士たちをねぎらった。（今井 隆太郎）