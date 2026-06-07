シンガー・ソングライター松山千春（70）が7日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。歌いやすいと思うコンサート会場について語った。

松山はデビュー50周年記念ツアー中。3日に東京・有楽町の東京国際フォーラム、5日に神奈川県・厚木市文化会館でコンサートを開催した。

厚木の会場を訪れたファンからのメールを紹介した後、松山は「厚木の文化会館は、なかなかいい、というか歌いやすい会館だったんだ」と話し始め、「この頃の新しい会館は、みんな見栄を張るのかねえ、ちょっといい設計士に注文したりなんかして。ステージから見ても、客席がとんでもない形になったりしているホールがたくさんあるんだけど、その点厚木は本当にきれいな歌いやすい客席になっていて、ああいうのは好きだなと思いますね」と感想を述べた。

さらに「なんかこの頃、新しい会場に行くと、おかしな造り…俺から見ればだぞ、あくまでもな。果たしてそれが聴きやすいのかどうか。多分そんなこと考えていないんだよな。要は、客席の形が格好がいいとかなあ、そういう会館をどんどん作られてしまって。我々としては、かえってやりづらいんですけど、みたいなな」と嘆いた。

また「やっぱり、国際フォーラムもそうですけど、全面バ〜ッと見えるのは歌いやすい。あとは、3階、4階、5階まであると、皆のとこ見て歌わなきゃと思ったら、顔上げて歌ったりしゃべったりしなきゃならないからなあ。そういう意味では、1階だけだったり、2階。それくらいの方が、私たちとしてはやりやすいなという気持ちがあったりなんかしますけどね」と語った。