ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「え…同じマンションの仲良しママ友と夫が…？」マンションで起きて… 「え…同じマンションの仲良しママ友と夫が…？」マンションで起きていた衝撃の事実！ 妻はどうする？ 「え…同じマンションの仲良しママ友と夫が…？」マンションで起きていた衝撃の事実！ 妻はどうする？ 2026年6月7日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ まさか、あのママ友が…という衝撃…。家族ぐるみで仲良くしていた相手だからこそ、裏切られた気持ちも大きいはず。妻の憔悴していく様子が見ていて心配です…。夫はいつ、どんなふうに本当のことを話すのでしょうか? それとも、このままとぼけ続けるつもりなのでしょうか。>>【まんが】ママ友は隣人で夫の恋人(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ママ友は隣人で夫の恋人 「嘘をついている確信した理由がある！」店長の圧に震える娘…【お宅のお子さんが万引きしました Vol.44】 当たり前のことなのに好印象…今思えばチョロかった？【私が義妹と縁を切った理由 Vol.149】