◇練習試合 山梨学院15―1日本福祉大付（2026年6月7日 山梨学院グラウンド）

今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）投手（3年）が7日、77日ぶりに試合出場した。

日本福祉大付（愛知）との練習試合の7回から救援し、1回1安打無失点。オール直球の16球で2三振を奪い「久しぶりに投げられてワクワク感が一番。投げている時は楽しかった」と充実の表情で振り返った。

出場予定はなかったが、試合中に行ったブルペン投球で好感触をつかみ、指揮を執る吉田健人部長に登板を直訴。今春選抜1回戦の長崎日大戦の一塁守備で左手首を骨折して以来の実戦出場に「持ち味の真っすぐで三振を取れたことは凄く良いこと」と1メートル95、102キロの巨漢に笑顔が咲いた。

さらにサプライズは続いた。野手としての復活も間近で、第2試合は打席に立つことなく右翼の守備専念で出場。1年春以来の外野出場で守備機会を無難にこなし「ライトは日本ハムの万波選手のイメージ。あんな送球を投げてみたい」と意欲を示した。

守備も一級品。今夏の山梨大会は展開に応じて投手、一塁、三塁、右翼、指名打者を担う見込み。既に打撃練習も再開し「残り1カ月で上げていける。夏は良い形で初戦から打っていきたい」とバットでも大暴れを予告した。（柳内 遼平）

◇菰田 陽生（こもだ・はるき）2008年（平20）12月21日生まれ、千葉県出身の17歳。御宿小では御宿少年野球クラブ、九十九里リトルリーグでプレーし、御宿中では千葉西リトルシニアに所属。50メートル走6秒4、遠投100メートル。3学年上の兄である上武大・朝陽外野手は来秋ドラフト候補。憧れの選手はドジャース・大谷。1メートル95、102キロ。右投げ右打ち。