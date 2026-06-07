俳優賀来賢人がプロデュースを務めた映画「Ｎｅｖｅｒ Ａｆｔｅｒ Ｄａｒｋ／ネバーアフターダーク」の初日舞台挨拶が５日に東京都内で行われ、登壇した子役出身の稲垣来泉（１５）が話題になっている。

大人っぽいメークで、ティアードになったレースのドレス。透明感が印象的な姿で、賀来賢人と並んで登壇した。

ＮＨＫ連続テレビ小説「ちむどんどん」で、ヒロイン幼少期を演じるなど、朝ドラ３作で主要な子供役を演じた。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、花魁・誰袖（福原遥）の幼少時代かをり役も演じるなど、多くのドラマなどで子役時代から才能を発揮している。

７月期のフジテレビ系ドラマ「ＧＴＯ」に高校生役で出演することも発表されている。

成長した姿がネットでも話題となっており「大きくなったなぁ」「こんなに大きくなってたの驚き！」「稲垣来泉ちゃんがめっちゃ成長しててびっくり」「かわいい」「顔だけだったら気づかなかったかも！」「どんどん大人っぽくなってる」「透明感すごすぎてビジュアル大優勝してる」「稲垣来泉ちゃんやってびっくり」と反応する投稿が集まっている。