TVアニメ『令和のダラさん』が、7月2日よりTOKYO MXほかにて放送開始されることが決定。あわせて本予告第2弾が公開され、新キャラクターのキャスト陣とエンディング主題歌が発表された。

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本作は、面倒見のいい怪異と令和のきょうだいが繰り広げるオカルトコメディ。監督は『魔法少女にあこがれて』の鈴木理人、キャラクターデザインは『この素晴らしき世界に祝福を！』シリーズの菊田幸一が務め、アニメーション制作は『魔法少女にあこがれて』の旭プロダクションが担当する。

新たに発表されたキャストは、初瀬川周役の古賀葵、筆木直道役の杉田智和、五十子美和役の相沢舞、姉巫女役の早見沙織、おろち役の大塚芳忠。古賀が演じる初瀬川周は、日向のクラスに転校してきた中学2年生で、大人っぽい雰囲気を漂わせ日向に興味を持つ人物。杉田が演じる筆木直道は薫のクラスの担任、相沢が演じる五十子美和は三十木谷家のご近所に住むフリーのデザイナーだ。早見が演じる姉巫女は祓い屋一家の双子の姉で、谷跨斑を討伐した過去を持ち、大塚が演じるおろちは討伐された谷跨斑の霊として描かれる。

エンディング主題歌は、黒宮れいと金子理江による2人組ユニット・REIRIEの「ひなたぼっこ」に決定。あわせて公開されや本予告第2弾の映像内では「ひなたぼっこ」の一部が使用されている。

また、Blu-ray＆DVD（全3巻）の発売も決定。第1巻は10月28日に発売される。Blu-ray第1巻は、原作者・ともつか治臣描き下ろしの“ダラさん抱き枕カバー”が付属する完全数量限定版も同時発売される。さらに、AT-Xにて放送される「令和の時代に大丈夫なの!?ver.」もBlu-ray＆DVDに収録される。

■コメント・REI（REIRIE）『令和のダラさん』という素敵な作品に、エンディング主題歌として関わらせていただけることを本当に嬉しく思います！ 毎話の余韻を彩れるような楽曲になっていますので、ぜひアニメと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！

・RIE（REIRIE）『令和のダラさん』エンディング主題歌を担当させていただけることになり、本当に光栄です！ ダラさんたちの物語と一緒に、私たちの音楽もぜひ楽しんでくださると嬉しいです！

・古賀葵（初瀬川周役）初瀬川周役を担当させて頂きます、古賀葵です。原作を初めて読んだ時、過去と現在のお話が交互に描かれる構成がとても面白くて、段々と明かされていくダラさんや周りの人々との繋がりを早く知りたくて夢中で読み進めていました。そんな作品に周役として参加できることがとても嬉しいです。周さんは色々あって日向さんが気になっていたり色々あってなんだかちょっと大人っぽかったりするのですが、作品を応援してくれる皆様に周の登場を楽しんで頂けるように頑張ります。よろしくお願いします！ お楽しみに！

・杉田智和（筆木直道役）ある日、SNSを見ていたら目が合ったんです。視線を逸らす事が出来ず、ガン見してたら段々笑みが込み上げてきました。それがダラさんでした。アニメに参加出来て幸せです。いち作品ファンとしても楽しみにしています。

・相沢舞（五十子美和役）この度、令和のダラさんに出演させていただくことになりました。相沢舞です。原作を読んだ時から「あれ？ この人、なんか自分に似てる‥！」と思ったのが美和さんで、美和役に決まった時は嬉しさと驚きと共に不思議な気持ちでした。美和は人との距離感に少し不器用な人物です。自分自身と重なる部分も多く、「わかるな」と感じる瞬間がたくさんありました。観てくださる方の中にも、どこか共感していただける部分があれば嬉しいです。アニメには思わずニヤッとしてしまうような仕掛けもたくさん詰まっていますので、ぜひ細かいところまで見てください。私も今から放送がとても楽しみです！

・早見沙織（姉巫女役）最初に作品に触れた時、テンポよく、ほっこりと笑える空気感に引き込まれました。とはいえ、陰と陽のはっきり分かれた今作。姉巫女としてはジメジメと、仄暗ーいパートを担当しております。現場の和やかな空気に癒されつつ、収録中はガラリと気持ちを切り替えて臨みました。そんな部分も含めて、まるっとお楽しみいただける作品です！ ぜひ、放送をご覧ください。

・大塚芳忠（おろち役）私、岡山県の途方もない山奥の生まれでして、祖母から土地に根付く沢山の妖怪伝説を聞いて育った人間です。遠い昔の祖母の寝物語が懐かしく思いだされます。さて今度は私がおろちとなって語る番、なんだかワクワクする、嬉しい。怖いだけでなく、ちょっと可愛いチャーミングなおろちも心掛けたいなと思いました。（文＝リアルサウンド編集部）