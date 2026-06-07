LGBTQの祭典「Tokyo Pride」にチーム台湾参加 李駐日代表が各国大使と登壇
（台北中央社）東京都の代々木公園で6、7両日、LGBTQ+（性的少数者）のイベント「Tokyo Pride 2026」が開かれ、台湾からは複数の団体が「チーム台湾」として参加した。7日にステージで行われた各国駐日大使によるスピーチでは、李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）がアジアからは唯一、登壇した。
今年で6回目の参加となったチーム台湾は、ジェンダー平等を推進する台湾伴侶権益推動連盟とエイズ啓発活動を行う台湾レッドリボン基金会、台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）によって結成。ブースを出展した他、7日のパレードでは特製の横断幕を手にして隊列に加わった。
台湾伴侶権益推動連盟によると、ブースは台湾の廟（びょう）と夜市をテーマに企画された。ジェンダー平等の視点からアレンジした干支（えと）の運勢表や、台湾のジェンダー平等推進における重要な出来事を盛り込んだおみくじなどを用意し、来場者に理解を促した。
李氏は、台湾は2019年にアジアで初めて同性婚を合法化した国だとした上で、経済協力開発機構（OECD）の社会制度・ジェンダー指数ではアジアで1位、世界で6位に位置しており、ジェンダー平等と人権の発展においてアジアの重要な模範となっているとアピールした。
また、台湾は多様な民族、文化、価値観を有する社会であり、人々は長年にわたる対話と交流を通じて互いの違いを理解することを学び、異なる背景を持つ人々が共に暮らせる社会を築いてきたと言及。実際に台湾を訪れて、多様性と活力、温かさに満ちた環境を感じてほしいと呼びかけた。
（張雄風、戴雅真／編集：田中宏樹）
今年で6回目の参加となったチーム台湾は、ジェンダー平等を推進する台湾伴侶権益推動連盟とエイズ啓発活動を行う台湾レッドリボン基金会、台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）によって結成。ブースを出展した他、7日のパレードでは特製の横断幕を手にして隊列に加わった。
李氏は、台湾は2019年にアジアで初めて同性婚を合法化した国だとした上で、経済協力開発機構（OECD）の社会制度・ジェンダー指数ではアジアで1位、世界で6位に位置しており、ジェンダー平等と人権の発展においてアジアの重要な模範となっているとアピールした。
また、台湾は多様な民族、文化、価値観を有する社会であり、人々は長年にわたる対話と交流を通じて互いの違いを理解することを学び、異なる背景を持つ人々が共に暮らせる社会を築いてきたと言及。実際に台湾を訪れて、多様性と活力、温かさに満ちた環境を感じてほしいと呼びかけた。
（張雄風、戴雅真／編集：田中宏樹）