FRUITS ZIPPER ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ñ¤ï¡¼¥ª¥Ö¤é¤Ö¡×£Í£Ö¸ø³«¡¡Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅÃæ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤¬Àè·î¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤Ñ¤ï¡¼¥ª¥Ö¤é¤Ö¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡Ë¤ò£·Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤¬£··î£±£¶Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë£µ£ô£è¥·¥ó¥°¥ë£Ã£Ä¤ÎÉ½Âê¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ñ¤ï¡¼¥ª¥Ö¤é¤Ö¡×¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëà¥Ñ¥ï¡¼¤Î½Û´Äá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢°¦¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿£Í£Ö¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö£Ð£Ï£×£Å£Ò¡¡£Â£Á£Î£Ë¡×¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤Ï¸½ºß¡¢£´¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡¡£´£Ô£È¡¡£Á£Î£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Á£Ò£Ù¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡Ø£Ä£Ò£Å£Á£Í¡¡£×£É£Ô£È¡¡£É£Î¡Ù¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê¤Ï°¦ÃÎ¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¸©¤Ç¤ÎÀé½©³Ú¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£