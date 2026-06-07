人気インフルエンサーでタレントのなえなのが７日に自身のＳＮＳを更新。髪形が話題になっている。

インスタグラムで「ぱんだぱん」とつづり始め、パンダを模した菓子パンを手にしたショットをアップ。「頭はチョコ味 体は何味だと思う…？…♡」と問いかけ、「甘いものとかお菓子食べない人間だったのに最近食べるようになり始めてみるみる太った あまいものうまい」と甘党になっていることを明かした。続けて「調べたらパンダは１日で１４時間まで食事します。その以外は寝る時間です。だって」とパンダの知識も披露。「俺パンダになりてぇ」と本音で締めくくった。

ネットではパンダのパンだけでなく、なえなのの髪形にも注目。「この前髪の感じ好きすぎるかわいい」「なえさん髪暗くしたー？」「ａｎｏちゃんに似てきた」「前髪流してるのかわいいね」「全部可愛いのよ」「ビジュ世界一いいじゃん」などの声が集まっている。

なえなのはメディアなどで「日本の女の子が一番なりたい顔 超人気インフルエンサー」と紹介されている。