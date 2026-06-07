ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』#0が、6月7日（日）に配信。新シーズンに参戦する8人の女性メンバーが紹介された。

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本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活リアリティーショー。#0では、20代と30代の女性メンバーが年代によって異なる婚活への意気込みを語った。

「20代のうちに可愛いママになりたい」と語るのは、25歳のモデル・オダミユ。以前、別の恋愛リアリティー番組に参加した際は、最後の最後で“お別れ”となってしまったといい、「今回こそは絶対に誰かと一緒に帰らないと」と意気込む。「7秒見つめると恋に落ちるらしい」と話し、「好きになったら絶対嫌いにならないかもしれない。で、振り向いてもらえるまで追いかけちゃう」と一途な一面を見せた。

「AIに聞いたら婚活市場だと『35歳が売れ残り』って出てきたんです。それ見て衝撃受けて」と語るのは、女優をしながらアルバイトをしている34歳のカナコ。「結婚したい気持ちは1000%」といい、これまでは待ってしまう恋愛が多かったと振り返り、「自分の気持ちを伝えられるようになりたい」と前を向く。20代の若さと勢いに対しては「前は何も考えずに『あなたが好き』って突っ走れたけど、怖くて行けない」とリアルな葛藤ものぞかせた。

「24歳で結婚してる方がだんだん増えてきて、結婚はしたいです」と語るのは、女優・インフルエンサーのモモエ（24）。自身のことを「恋愛上手」と分析し、「付き合ってからの方がカワイイかもしれない。向こうももっと好きになってくれる気がします」と自信を見せる。「気分が変わったりとか、ちょっとのワガママを聞いてくれる人がいいな」と理想を語った。

動画クリエイターと経営者をしている32歳のエツコは、一度の結婚・離婚を経験し「そろそろもう1回結婚したい。子供が欲しい」と思い参加。出会いを求めて「去年100人に出会ったんですけど、みんな友達になりました。なんで好きな人できないんですかね」と笑う。自身の強みは「寛容さ。大体のことには動じないので。でっかい心持ってる」と語り、多趣味でどんな話題にもついていける大人の余裕を見せた。

「めっちゃモテました。学生時代とかヤバかったです。1日で4人とかに告白されてました」と語るのは、動画クリエイターと女優をしている24歳のマホ。理想の男性像については「丸顔が好きです。絶対に一重がいい。涙袋はその一重の目の大きさと同じぐらい大きい人が良くて、鼻筋が通ってる人がいい。アゴはシュッてしてる人…」と次々と細かい条件が飛び出すなど、強いこだわりを明かした。

美容クリニックを経営する31歳のスミレは「自分のことをプリンセスだと思ってずっと生きてきた」と語る。自分を好きでいるために、約10年を投じて鼻や目、顔の骨も切るなどして整形。「常に何かしらダウンタイムです」と明かした。「誰かに幸せにしてほしいというよりかは、自分で自分の価値を高めたい」と仕事も見た目もストイックに磨き続ける姿勢を見せた。

大学で心理学を専攻していたという25歳の俳優・モデルのキララは、「一生のパートナーを探せたらなと思って」と参加。最初は内面重視だったものの「やっぱ見た目も大事やなって最近感じてて。鍛えてる人。マッチョがいいです。道端で倒れてもパッと私のことを支えれる人がいい」と語る。「『フィーリング合うな』って思わせれると思います」と自身の強みを語った。

女優をやりながらバーテンダーをしている30歳のミユは、「私の夢への諦めれなさ」がこれまで結婚に至らなかった理由だと語る。「貧乏の女優を下北沢とかで続けていくのか、憧れの港区でモンクレール着て犬の散歩してピラティスを一生懸命やる女になるのか。本当に分岐点」と話し、「今しか多分お金持ちとは結婚できないかな」と本音を漏らした。

以上8人の女性たちが、それぞれの価値観や理想を胸に、結婚と真剣に向き合いながら選択を重ねる14日間。『ガールオアレディ3』＃1は、6月14日（日）夜9時からスタート。