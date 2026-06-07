ロックバンドFLOWが6日から2日間、主催アニソンフェス「FLOW THE FESTIVAL 2026」（横浜・ぴあアリーナMM）を開催した。

3年連続の開催で国内外で注目を集めるフェス。FLOWの盟友など約20組のアーティストがゲスト出演し、熱いパフォーマンスで会場を熱狂に包んだ。

1日目には、5月に再始動を発表した「HOME MADE 家族」が登場。トリを務めたFLOWはHOME MADE 家族とのコラボ楽曲「NIGHT PARADE」を約10年ぶりに歌唱し、フェスならではのコラボステージで会場をヒートアップさせた。

さらに、スペシャルコラボアーティストとして、メンバーのKOHSHIとTAKE兄弟が長年リスペクトし、FLOW結成のきっかけになったロックバンド「hide with Spread Beaver」が駆けつけた。30年の時を経て共演が実現。KIYOSHIとI．N．A、そしてスクリーンにhideさんが映し出される中、「ピンク スパイダー」を奏でる夢のような時間となった。

2日目のトリ前には、ORANGE RANGEが登場。人気アニメのオープニングテーマだった「＊〜アスタリスク〜」や「O2」などを派手に響かせ、ボルテージを引き上げた。

その熱いバトンを受け取ったFLOWは、この日もスペシャルコラボを展開。まずは声優の寺島拓篤が登場し、寺島が主演したアニメの主題歌でFLOWが手がけた「GET BACK」を、フレデリックの三原健司と共に歌うサプライズ。名古屋のヲタ芸パフォーマー集団・Fly−Nが登場したほか、ORANGE RANGEとはFLOWとのコラボナンバー「デイドリーム ビリーヴァー」を響かせた。

ラストは出演者が一堂に会し、FLOWとアニメを強く結びつけた名曲で、テレビアニメ「NARUTO−ナルト−」のオープニングテーマで知られるヒット曲「GO！！！」。ウエーブとジャンプが巻き起こり、会場が一体となった。

FLOWは7月クール放送のTVアニメ「落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜」のオープニングテーマ「＋ENCOUNT」（同曲は7月2日に先行配信、8月26日発売）を担当することが決定。10月クールには、TVアニメ「帰還者の魔法は特別です」第2期オープニングテーマソング「Sorrow」を担当する。

同フェスは来年度も開催することが決定した。