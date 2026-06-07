「最終回前に嘘でしょ!?」 『GIFT』エース涼めぐる展開にネットざわつく
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）の第9話が、7日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】まさか…急展開を迎えたシーン
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許される競技ならではの迫力や、日本代表が2024年パラリンピックで金メダルを獲得したことでも注目を集める車いすラグビーの魅力を背景に、“愛と絆”の物語を紡いでいる。
第9話では、日本選手権の組み合わせが決定。強豪チームがひしめく中、ブルズはプールBで決勝トーナメント進出を目指す。肥大型心筋症の疑いを抱える涼（山田裕貴）は、激しい運動が命に関わる危険を承知しながらも、母・君代（麻生祐未）に病状を打ち明け、覚悟を決めて試合に臨んだ。
家族が見守る中でブルズは予選突破を果たし、決勝トーナメント進出を決定。昊（玉森裕太）もチームを後押しする応援曲作りに力を注ぐ。一方で、伍鉄（堤）は涼を決勝トーナメントで起用するべきか葛藤を抱え、人香（有村架純）も初めて涼の病気を知ることとなった。
しかし、奇跡の復活を遂げたブルズに再び試練が訪れる。チームを鼓舞し続けていた涼は試合中、心臓への負荷によって不整脈を発症。そのままコートに倒れ込み、緊急搬送された。搬送先の病院で涼は、伍鉄らに感謝の思いを伝えると、「俺、生まれてきてよかった…」と言い残す。そして静かに息を引き取り、仲間たちは突然の別れを受け止めることになる。
最終回を目前に控えたタイミングで描かれたエースの急逝。ネット上では「最終回前に嘘でしょ!?」「ショックすぎる」「どんな結末になるのか読めない」と反響。ブルズの仲間たちが涼の思いをどう受け継ぎ、最後の戦いに挑むのか。衝撃の展開で幕を閉じた第9話は、最終回への期待を一層高める内容となった。
【写真】まさか…急展開を迎えたシーン
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許される競技ならではの迫力や、日本代表が2024年パラリンピックで金メダルを獲得したことでも注目を集める車いすラグビーの魅力を背景に、“愛と絆”の物語を紡いでいる。
家族が見守る中でブルズは予選突破を果たし、決勝トーナメント進出を決定。昊（玉森裕太）もチームを後押しする応援曲作りに力を注ぐ。一方で、伍鉄（堤）は涼を決勝トーナメントで起用するべきか葛藤を抱え、人香（有村架純）も初めて涼の病気を知ることとなった。
しかし、奇跡の復活を遂げたブルズに再び試練が訪れる。チームを鼓舞し続けていた涼は試合中、心臓への負荷によって不整脈を発症。そのままコートに倒れ込み、緊急搬送された。搬送先の病院で涼は、伍鉄らに感謝の思いを伝えると、「俺、生まれてきてよかった…」と言い残す。そして静かに息を引き取り、仲間たちは突然の別れを受け止めることになる。
最終回を目前に控えたタイミングで描かれたエースの急逝。ネット上では「最終回前に嘘でしょ!?」「ショックすぎる」「どんな結末になるのか読めない」と反響。ブルズの仲間たちが涼の思いをどう受け継ぎ、最後の戦いに挑むのか。衝撃の展開で幕を閉じた第9話は、最終回への期待を一層高める内容となった。