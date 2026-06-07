元巨人の角盈男氏（69）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（65）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。橋上秀樹監督代行（60）で巨人が優勝した場合、監督昇格があるか予測した。

橋上監督代行が率いる巨人は交流戦7勝3敗2分けと好調。

岡崎氏は「巨人の監督は生え抜きのエースか4番しか監督になれないと言われる。リーグ優勝して日本一になっても橋上監督はないですか？」と質問した。

角氏は「ない」ときっぱり。生え抜きエースか4番しか監督になれないと言われる伝統について「俺はこだわってほしい。それが巨人だから」と説明した。

“船頭”不在のチームは選手が自分の成績しか考えないという。ノーアウト三塁でヒットを狙うような選手ばかりでは勝率5割が限度。貯金をつくるには自己犠牲が必要になる。

角氏は「（今こそ巨人には）チーム愛が必要」と訴えた。

岡崎氏が「代行から監督という流れは他のチームには多い。巨人は来季誰（が監督）ですか？」と聞いた。

角氏は「松井（秀喜氏）だよ。今の巨人を助けられるのは松井しかいない。そしてチームをよく知る橋上にヘッドコーチをやってもらえばいい」と私見を展開した。