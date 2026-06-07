【日プ新世界】デビューメンバー12人が発表 、グループ名は『KO1KEYZ』（コイキーズ）に決定
JO1やINI、ME:Iを生んだサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の最終順位が、6日に発表され、12人のデビューメンバーが決定しました。
『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国民プロデューサー（日本国内の視聴者）とSEKAIプロデューサー（海外からの視聴者）による投票でデビューするメンバーが決定するサバイバルオーディション番組です。
22人の練習生にとって最後のアピールとなる『デビュー評価』のステージでは、2組に分かれてパフォーマンス。まずは、パワフルなギターサウンドが特徴の『Go Go』を披露しました。
次に、エッジの効いたサウンドの楽曲『BORN TO BE』をパフォーマンス。全身全霊で国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーにアピールしました。
そして、スペシャルステージではJO1の川尻蓮さん（29）が手がけたバラード曲『Run Again』をパフォーマンスしました。
その後、順位が発表される前に、グループ名を発表。名前は『KO1KEYZ』（コイキーズ）に決定しました。“新世界への扉を開き、「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」と、ファンの心を開いて恋に落としていく”という意味を込めて名付けられたということです。
そして、順位発表式には、ファイナリストに選ばれた22人が出席。698万3025票もの累積投票数が集まった最終投票で1位に輝いたのは、韓国のサバイバルオーディション番組に参加した経験を持つK.DAIKI（加藤 大樹）さん。発表された瞬間、DAIKIさんは驚きの表情を浮かべ、「僕は本当にデビューしに来て、1位でデビューしたいという気持ちがあったので。このように1位でデビューできて本当にうれしいです」と喜びを語りました。
また、今回最後に発表されたのは12位のメンバー。選ばれたのは、5日に19歳になったばかりだというTOWA（濱田 永遠）さん。名前が呼ばれたTOWAさんは「ここまで一緒に頑張ってきてくれた練習生のみんな、そして、スタッフの皆さん、本当にありがとうございました」と語りました。KO1KEYZは、2026年秋に日韓同時デビューし、8、9月に東京、兵庫の2都市、11月に韓国・ソウルでファンミーティングを開催するということです。
■『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』 最終順位
1位 K.DAIKI（加藤 大樹）
2位 YOSHIKI（矢田 佳暉）
3位 SIYOUNG（パク・シヨン）
4位 SHINHAENG（オ・シンヘン）
5位 YUKI（後藤 結）
6位 ISSA（柳谷 伊冴）
7位 KEITO（小野 慶人）
8位 YURA（安部 結蘭）
9位 RYOGA（飯塚 亮賀）
10位 RYUJI（杉山 竜司）
11位 KOSUKE（照井 康祐）
12位 TOWA（濱田 永遠）