JO1やINI、ME:Iを生んだサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の最終順位が、6日に発表され、12人のデビューメンバーが決定しました。

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国民プロデューサー（日本国内の視聴者）とSEKAIプロデューサー（海外からの視聴者）による投票でデビューするメンバーが決定するサバイバルオーディション番組です。

22人の練習生にとって最後のアピールとなる『デビュー評価』のステージでは、2組に分かれてパフォーマンス。まずは、パワフルなギターサウンドが特徴の『Go Go』を披露しました。

次に、エッジの効いたサウンドの楽曲『BORN TO BE』をパフォーマンス。全身全霊で国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーにアピールしました。

そして、スペシャルステージではJO1の川尻蓮さん（29）が手がけたバラード曲『Run Again』をパフォーマンスしました。

その後、順位が発表される前に、グループ名を発表。名前は『KO1KEYZ』（コイキーズ）に決定しました。“新世界への扉を開き、「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」と、ファンの心を開いて恋に落としていく”という意味を込めて名付けられたということです。

そして、順位発表式には、ファイナリストに選ばれた22人が出席。698万3025票もの累積投票数が集まった最終投票で1位に輝いたのは、韓国のサバイバルオーディション番組に参加した経験を持つK.DAIKI（加藤 大樹）さん。発表された瞬間、DAIKIさんは驚きの表情を浮かべ、「僕は本当にデビューしに来て、1位でデビューしたいという気持ちがあったので。このように1位でデビューできて本当にうれしいです」と喜びを語りました。

また、今回最後に発表されたのは12位のメンバー。選ばれたのは、5日に19歳になったばかりだというTOWA（濱田 永遠）さん。名前が呼ばれたTOWAさんは「ここまで一緒に頑張ってきてくれた練習生のみんな、そして、スタッフの皆さん、本当にありがとうございました」と語りました。

■『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』 最終順位

KO1KEYZは、2026年秋に日韓同時デビューし、8、9月に東京、兵庫の2都市、11月に韓国・ソウルでファンミーティングを開催するということです。

1位 K.DAIKI（加藤 大樹）

2位 YOSHIKI（矢田 佳暉）

3位 SIYOUNG（パク・シヨン）

4位 SHINHAENG（オ・シンヘン）

5位 YUKI（後藤 結）

6位 ISSA（柳谷 伊冴）

7位 KEITO（小野 慶人）

8位 YURA（安部 結蘭）

9位 RYOGA（飯塚 亮賀）

10位 RYUJI（杉山 竜司）

11位 KOSUKE（照井 康祐）

12位 TOWA（濱田 永遠）