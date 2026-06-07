世界5大ミスコンの1つ「ミス・スプラナショナル」2019年日本代表を経験し、美容サロン経営者でモデルの夏海が7日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を明かした。

「ご報告」と題し、「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康で昨日退院し、自宅での新たな生活をはじめています」と伝え、赤や黒のマタニティードレス姿をアップした。「今回の報告に添えた写真は、34週のときに大好きなフォトグラファーさんに撮影していただいた、念願のマタニティフォトです」と説明した。

さらに、第1子の小さな手に指を握られたベビーショットなども公開。「試験勉強に仕事に励んでいた昨年夏の終わり、年が明けたら妊活を始めようと考えていた矢先に新しい命を授かったことがわかりました。幸いにもつわりは軽く、体調にも恵まれたことで、妊娠中も行政書士試験への挑戦を続けることができました。結果は合格点まであと6点と悔しいものでしたが、挑戦できたことそのものが大きな財産です。そして、その挑戦を支えてくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです」と心境をつづった。

「また、今回初めて出産を経験し、世の中のお母さんたちの偉大さ、そして日々命と向き合う医療従事者の皆さまへの尊敬の気持ちがより一層深まりました。私にとって出産は人生最大の挑戦であり、同時にこれまで感じたことのないほど大きな幸せを与えてくれた経験でした」などと周囲への感謝の気持ちを記した。

SNSでは23年に結婚したことを公表していた。