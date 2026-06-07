◇練習試合 山梨学院15―1日本福祉大付（2026年6月7日 山梨学院グラウンド）

今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）投手（3年）が7日、77日ぶりに試合出場した。

日本福祉大付（愛知）との練習試合の7回から救援し、1回1安打無失点。オール直球の16球で2三振を奪い「久しぶりに投げられてワクワク感が一番。投げている時は楽しかった」と充実の表情で振り返った。

マウンドへの渇望が、菰田を突き動かした。出場予定はなかったが、試合中に行ったブルペン投球で好感触をつかみ、指揮を執る吉田健人部長に登板を直訴。今春選抜1回戦の長崎日大戦の一塁守備で左手首を骨折して以来の実戦出場に「持ち味の真っすぐで三振を取れたことは凄く良いこと」と1メートル95、102キロの巨漢に笑顔が咲いた。

ホップ成分マシマシの直球がうなりを上げた。7回2死から投じた直球は打者の頭の高さだったが、打者は思わずバットを出して空を切った。球審を務めた審判員は試合後に「凄く球持ちが良い投手です。手足が長く（本来は18メートル44だが）15メートルくらいから投げてくる感覚」と語っていた。

既に医師から「試合出場OK」の許可を得ていたことも出場の追い風になった。吉田部長は「来週くらいに実戦復帰を予定していましたが（ブルペンでの好感触を定着させるために）“少しでも投げたい”ということでしたので」と起用した理由を振り返り、「柔道の“投げ”のようなゆったりしたフォームから力強いボールを繰り出す彼の良さが出ていましたね。心・技・体の三拍子がそろっている選手。無理させることなくストップをかけつつ、夏に向かってもらいたいですね」と完全復活を期待した。（柳内 遼平）

◇菰田 陽生（こもだ・はるき）2008年（平20）12月21日生まれ、千葉県出身の17歳。御宿小では御宿少年野球クラブ、九十九里リトルリーグでプレーし、御宿中では千葉西リトルシニアに所属。50メートル走6秒4、遠投100メートル。3学年上の兄である上武大・朝陽外野手は来秋ドラフト候補。憧れの選手はドジャース・大谷。1メートル95、102キロ。右投げ右打ち。