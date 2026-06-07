昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、レジェンドアスリートとの３ショットを公開した。

７日にインスタグラムを更新し、「ずーっと楽しみにしていた国枝慎吾さん、石川佳純さんとお食事に行ってきました」と書き始め、パラリンピック４個の金メダルを誇る国枝慎吾氏と五輪卓球女子３大会連続メダリストの石川佳純さんとの写真をアップした紀平。

「とってもスペシャルな方々と色々なお話ができて幸せでした 慎吾さん、佳純さん、貴重なお時間をありがとうございました たくさんパワーを頂いたので、これからも精一杯頑張りたいと思います」と２人とのそれぞれ２ショットも載せた。

この投稿にフォロワーからは「素敵なメンバーでお食事会でしたね」「レジェンド３名豪華」「素敵なスリーショット」「スペシャル過ぎですね」「梨花ちゃん可愛い」などのコメントが寄せられている。

紀平は２０２０年１１月に嘱託社員としてトヨタ自動車に入社し、所属先も「Ｎ高東京」から「トヨタ自動車」に変更していた。競技では昨年９月にＳＮＳで「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました」とアイスダンス挑戦を報告。同１２月の全日本選手権は４位となり、ミラノ・コルティナ五輪を逃したが「２０３０年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目標に掲げている。最近では、たびたびＳＮＳにプライベート姿を載せ、大人な雰囲気にイメージが変わった様子が話題となっている。