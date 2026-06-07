歌手の松山千春（７０）が７日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。４９年前、最初に東京でコンサートした思い出を語った。

番組冒頭で開催中のデビュー５０周年記念ツアー（２０か所２１公演）について触れた。「今回デビュー５０周年とかいってコンサートやってるけどよ、つくづく感じるわなぁ」としみじみ。東京で一番最初にコンサートをしたのはデビューした年、１９７７年の１１月１６日、新宿厚生年金会館の小ホールだったと回想。「いま（厚生年金会館は）なくなってしまったけどね、そこの小ホールでやらせていただいたのが、東京、はじめてでしたからね」と振り返った。

続けて「あのときには並んでるお客さんになぁ、『楽屋はどっちの方でしょうか』と聞きながらコンサート始めましたから。相当自分の気持ちの中で目を閉じたらみんなが並んでいて、オレが楽屋口から入っていく。今でもはっきり思い出せるな」と思い出に浸っていた。

松山は３日、東京国際フォーラムで「デビュー５０周年記念 松山千春コンサート・ツアー２０２６」を開催した。