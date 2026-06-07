2児の母・石川梨華、豚汁作りでまさかのハプニング報告「あるあるです」「お鍋2つ分ってすごい」完成品にも絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/07】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月7日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの豚汁を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・41歳元モー娘。、ハプニング発生も見事完成した具沢山豚汁
石川は「豚汁作ってるなう」「お味噌と豆腐を入れる前に何か足りないと思ったら、、豚肉入れてなかったw」と、調理中にメイン食材を入れ忘れるというハプニングを報告。「切って胡麻油で炒めてからお鍋にうつします！」とつづり、えのきやしめじ、にんじん、大根、ねぎ、こんにゃくなどの具材がしっかりと入った鍋の様子を公開した。
続く投稿では「無事に豚汁完成」と報告し、豚肉や豆腐、味噌が加わった完成品を披露。「大小のお鍋2つ分！」と、たっぷりの量を手作りしたことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「1番大事な具材入れ忘れ、あるあるです」「具だくさんで美味しそう」「お鍋2つ分ってすごい量」「胡麻油で炒めてから入れるひと手間が素敵」「無事に完成してよかった」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2児の母・41歳元モー娘。、ハプニング発生も見事完成した具沢山豚汁
◆石川梨華、お鍋2つ分の豚汁披露
石川は「豚汁作ってるなう」「お味噌と豆腐を入れる前に何か足りないと思ったら、、豚肉入れてなかったw」と、調理中にメイン食材を入れ忘れるというハプニングを報告。「切って胡麻油で炒めてからお鍋にうつします！」とつづり、えのきやしめじ、にんじん、大根、ねぎ、こんにゃくなどの具材がしっかりと入った鍋の様子を公開した。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「1番大事な具材入れ忘れ、あるあるです」「具だくさんで美味しそう」「お鍋2つ分ってすごい量」「胡麻油で炒めてから入れるひと手間が素敵」「無事に完成してよかった」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】