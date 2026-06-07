プロ野球のファーム・リーグは7日、西地区の阪神―オリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）、中地区の中日―巨人戦（浜松）が雨天中止。東、中、西地区とファーム交流戦を合わせて計5試合が行われた。

東地区の日本ハムはオイシックス戦（ウインドヒルひがし北海道スタジアム）に4―0で完封勝利。先発・古林睿煬が5回2安打無失点の好投で1勝目（2敗）を挙げた。柴田が初回に先制の3号2ラン、今川が8回に4号ソロ、宮崎が2安打。オイシックス先発・高野は6回1/3を4安打9奪三振3失点で勝ち星なしの3敗目。高山が3安打を放った。

ロッテはヤクルト戦（ナスパスタジアム）に9―3で逆転勝ち。先発の育成選手・森が3回5安打2失点で、5番手・坂井が2回無安打無失点で2勝目（1セーブ）を挙げた。育成選手のアセベドが3安打3打点、ドラフト6位・岡村（富島）が2安打1打点、中村奨と岡が2安打。ヤクルト先発のドラフト4位・増居（トヨタ自動車）は4回6安打4失点で1敗目（1勝）。

ハヤテはDeNA戦（小田原）に1―0で完封勝利。初回2死から野口の右前適時打で奪った1点を3投手の無失点リレーで守った。先発・佐藤宏が7回2安打9奪三振無失点で3勝目（7敗）。仲村と前田が2安打。DeNA先発の育成選手・金渕は3回2安打1失点で4敗目（1勝）。打線は3安打に終わった。

西地区の広島はソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に7―1。先発の育成選手・河野が6回3安打1失点で3勝目（1敗1セーブ）。林が4回の2号2ランなど2安打、佐藤啓が7回の2号ソロなど3安打。高木翔と田村が2安打1打点。ソフトバンク先発・上沢は3回1/3を5安打4失点（自責2）で1敗目を喫した。

楽天はファーム交流戦の西武戦（UDトラックス上尾スタジアム）に4―2。先発の育成選手・松田が2回無安打無失点で、2番手の育成ドラフト3位・中沢（白鴎大）が2回無安打無失点で3勝目（1セーブ）を挙げた。YG安田が2安打1打点、武藤が2安打。西武先発の育成選手・川下は6回7安打3失点（自責2）で3敗目（5勝）。蛭間、児玉が2安打を放った。