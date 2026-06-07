30周年おめでとーーーッ！！【ファミマ】の「グッズ付きゼリー」がめちゃ可愛い♡

愛らしい表情と丸みのあるフォルムで、多くのファンを魅了する「ポムポムプリン」。サンリオキャラクター大賞でも常に上位にランクインする人気者は、今年誕生30周年！ お祝いムードを盛り上げるさまざまな企画やコラボにも注目が集まっています。今回は【ファミリーマート】に登場した特別感たっぷりの商品をご紹介します。

記念グッズが可愛い！

今回登場したのは「ポムポムプリン マグ& 白桃ゼリー」\975（税込）。マグカップとゼリーのセットです。マグは、プリンくんが仲間たちと楽しそうに遊ぶ様子が描かれたホワイトと、プリンくんが美味しそうにスイーツを頬張る姿がデザインされたベージュが販売されています。おしゃれなので、ぐるりとまわしてチェックして！

ゼリーのパケも限定感がギュッ！

マグにすっぽり入っている白桃ゼリーのパッケージも、ポムポムプリン仕様。30周年のロゴ入りのレア感もたまりません。ゼリーを食べ終わった後も長く使えるマグは、両方GETしたくなる可愛さ。ちょっとしたプレゼントにも良さそうです。数量限定なので、欲しいと思ったら今すぐ【ファミマ】に駆け込んで！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N