◆競泳 ▽日本選手権 最終日（７日、東京アクアティクスセンター）

男子４００メートル決勝が行われ、この種目で２４パリ五輪と２５年世界選手権で銀メダルを獲得した松下知之（東洋大）は４分１５秒４４で、まさかの５位に終わった。優勝した西川我咲（あさき、東洋大）には７秒近く離された。前半は予選よりも３秒以上遅い２分２秒２でターン。課題としていた平泳ぎを終え４番手とすると、得意な自由形は１分０秒７９を要し、３連覇はおろか表彰台も逃した。「ふがいない。泳ぐ前からスイッチが全然入っていなくて、集中しきれていなかった」と振り返った。

午前に行われた予選は４分１４秒１９と上々のタイムで２位通過。感触良く泳げたことで、決勝は慎重になりすぎてしまったと話した。「予選と比較してしまったので、体のギャップと精神的なマイナスな部分が生まれてしまった。予選の良かった部分が決勝で生かせなかったのは悔しい」と唇をかんだ。

これまでは五輪や世界選手権など、大きな舞台で結果を残してきた２０歳。８月にパンパシフィック選手権（米アーバイン）、９月に愛知・名古屋アジア大会を控える中、調整が難しい大会となった。今後は東京都選手権（６月）に出場後、国際大会２試合を控える。金メダル候補として注目を浴びることも予想される。「夏に向けては丁寧にやっていくしかない。やるべきことをしっかり準備して、本番は集中してレースに臨めるように淡々とこなしていきたい」と五輪銀メダリストとしてのプライドを掲げた。