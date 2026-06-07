【ダイソーの収納グッズ】そのまま使うの勿体ない！ “じゃない使い方”で書類や小物がスッキリ

気づくと増えていく書類や小物類。「あとで片付けよう」と置いたまま、ついついごちゃついてしまうこともありますよね。今回【ダイソー】で見つけた「収納グッズ」を、本来とは少し違う使い方をしてみたところ、書類整理や小物収納に大活躍。「こんな使い方アリなんだ！」と驚いた活用法を試してみました。

5ポケット付きの縦長収納

【ダイソー】「吊り下げシャツ収納」\220（税込）

約77.5cm × 約29.5cmの縦長サイズで、5つのポケットが付いた収納グッズ。薄手の不織布素材なので軽く、使わないときは折りたたんでしまっておけます。シンプルな白デザインで圧迫感が出にくく、吊るして使いやすいのも印象的でした。

シャツを重ねず収納できて見やすい！

本来は、吊るしてシャツをコンパクトに収納できるアイテム。折りたたんだシャツをポケットごとに分けて入れられるので、クローゼット内をすっきり整理しやすそう。縦に収納できることで、重ね置きよりも取り出しやすいのも便利なポイントです。

【Before】“あの紙どこ？” が頻発……

ここからは、この収納グッズを使ったライフハックをご紹介。気づくと書類やパンフレットがどんどん溜まり、そのままテーブルの上に置きっぱなしにしてしまうことも。立てかけ収納だとぐちゃっとしやすく、必要な紙が埋もれて「どこにしまったっけ……？」と探す場面が増えていました。

【After】中身が把握しやすくなった！

ポケットごとに種類を分けて収納できるので、書類やパンフレットが一気に見やすく！ クリアファイルごとすっぽり収まるサイズ感で、仕分けしながら整理しやすいのも便利でした。さらに、上部分が少し見えるうえ、不織布素材ならではのほんのり透ける質感のおかげで、どこに何を入れたかひと目でわかりやすいのもうれしいポイント。吊るして収納できることで、テーブルや床置きよりもスッキリ整いやすくなりました。

玄関まわりの “ちょい置き” 整理にも！

書類収納だけでなく、玄関まわりの小物整理にも便利！ 帽子、ハンドタオルなど、外出時によく使うアイテムをまとめて収納できました。ポケットごとに分けて入れられるので、ごちゃつきにくく、必要なものをサッと取り出しやすいのも◎ 薄型なので場所を取りにくく、省スペースで使いやすいところも魅力です。

今回の収納グッズは、本来のシャツ収納だけでなく、“じゃない使い方” をすることで家の中のごちゃつきをスッキリ整えてくれました。書類収納から玄関まわりの整理まで幅広く使えて、吊るすだけで省スペース化できるのも優秀。ひとつあると、家じゅうの整理整頓に活躍してくれそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。