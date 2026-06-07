白髪染め面倒、、→ コレで解放！【40・50代】が次に試したい♡「白髪ぼかしヘア」

定期的に繰り返す白髪染めを、面倒に思う人も多いでしょう。そんな、40・50代の悩みを解消へ導いてくれそうな「白髪ぼかしヘア」にフォーカス。白髪を黒っぽく染めてしまうのではなく、デザインカラーになじませて目立たせなくすることで、白髪染めからも解放されてオシャレ度アップも目指せそう。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、上品でオシャレな白髪ぼかしヘアをご紹介します。

グレージュの白髪ぼかしヘア

最初にご紹介するのは、ストレートの質感を活かした切りっぱなしボブに白髪ぼかしを施したヘアスタイル。くすみ感のあるグレージュで染めた、上品な仕上がりです。ただ単色で染めるのではなく、ところどころ筋状に明るくするハイライトを取り入れることで、明暗の差がつき立体的な仕上がりに。グレージュのような透明感のあるカラーを選ぶことで、伸びてきた白髪が紛れて目立ちにくくななります。

ハイライトでこなれた立体感を演出

全体をコロンとした丸みのあるシルエットに整えたレイヤーボブには、3mmのハイライトを散りばめ、光を味方に付ける仕上がりです。こちらも柔らかなグレージュカラーを採用しているので、伸びてきた白髪も馴染みオシャレな雰囲気は長くキープできるはず。奥行きのあるデザインカラーは、白髪があるからこそ楽しめる仕上がりと言えそう。

ミルクティーベージュのナチュラル白髪ぼかし

白髪ぼかしのカラーリングとして、ベージュ系のカラーリングもおすすめ。画像は、ふんわりとボリュームを出したひし形シルエットのショートボブを、ミルクティーベージュに染めています。@yuuna__iwamaさんは、「白髪をしっかり隠すのではなく、自然にぼかすことで伸びても気になりにくいカラーに仕上げています」とコメント。ナチュラルに見せる白髪ぼかしは、今後ますます広がりそう。

白髪の量に合わせたオシャレを楽しんで

白髪ぼかしヘアには、白髪を育てつつ変化を楽しめるメリットも。最初は、ダークトーンのグレージュやベージュ + 細めのハイライトで、上品な重さもキープしつつ軽やかなニュアンスを楽しむ仕上がりに。徐々に増えていく白髪に合わせて、髪色をトーンアップさせつつ整えていくことで、憧れのシルバーグレイヘアに近づけるはず。自分だけのオシャレな髪色を目指してみるのも良いかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_osaka.design様、@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。