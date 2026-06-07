「テキーラは水よ（笑）」と豪語する職場の先輩が、好みの男の前で大嘘をついた結果、、、！？

今回は、A子さんから聞いたエピソードをご紹介します。 職場にいる自称「サバサバ系」の先輩。

「テキーラなんか水」などと豪語する猛者なのですが、ある新入社員の歓迎会の日、彼女の様子が突然おかしくなって──！？

「テキーラなんか水よ ♪」

職場の先輩・B美さんは、いわゆる「サバサバ系」を自負する人です。

お酒もかなり強く、「昨日も朝まで飲んでた～」「テキーラなんか水よ、水（笑）」と豪快に笑い飛ばすキャラクター。

飲み会では率先してお酒を注いで回り、お酒が弱い女の子には「え～、かわいこぶってない？」「二次会は強制参加よ！」とグイグイ引っ張るタイプです。

そんなB美さんが、あんなふうに豹変することになるなんて──。

先輩、いきなりのキャラ変！？

その日は、新入社員・C男くんの歓迎会でした。

彼は背が高く爽やかな雰囲気で、取引先の御曹司という噂まである、女性社員の間でひそかに話題になっているイケメンです。

さて、歓迎会が始まってしばらくすると、B美さんの様子がなんだかおかしいことに気づきました。

「なんかフラフラするかもぉ～。私って、すぐ酔っちゃうタイプなんだよねぇ」

……思わず心の中で「先輩、昨日まで『テキーラは水』って仰ってましたよね！？」とツッコんでしまいました。

B美さんはC男くんの隣を絶対に離れず、「C男くんって彼女いるのぉ？」「ねぇねぇ、もっとこっち来てぇ」と、猛アタックしています。

わざとらしく腕に触れたり、肩にもたれかかったりと、完全な狙い撃ち状態でした。

さらに追い打ちをかけるように、普段は絶対に頼まないような甘いカクテルを注文し、「これしか飲めなぁい♡」と上目遣い。

日本酒を一升飲んでいた人とは思えない発言です。

あまりにも普段と違いすぎるB美さんの様子に、周囲は言葉を失ってしまっていました。