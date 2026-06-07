人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの東雲うみが5日、同日発売の「ヤングガンガン」(スクウェア・エニックス)に登場したことを伝えた。



【写真】横からぎゅっ 圧倒されちゃう迫力のボリューミー

表紙と巻頭グラビア担当してます」と伝えた東雲は「ウエディングショットをアップ。ただ、ウエディングとうたいながらドレスはなし。布面積を最小限におさえたスタイルでブーケを手に、少しはにかんだ表情を見せている。



膨らみの間の谷に走るラインは深く、レースのニーハイソックスへと続く曲線は圧巻。ブーケを見つめる後方からのカットでは魅惑の肉付きが飛び込んでくる。「なんと花嫁姿の両面クリアファイルが付いてきます!!! とってもレアで可愛いグラビアです ぜひGETしてね♡」と呼びかけた。



あまりのかわいさに、ファンからは求婚の嵐。「シンプル可愛すぎる」「綺麗な花嫁姿」「我慢ができない」「神々しい」「美しいバックショット」などコメント欄は盛り上がりを見せ、「親戚一同盛り上がるね」「こんな結婚式行きたい」といった声も届いていた。



東雲は趣味のガンプラ作りの腕前が買われ、2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」に手先の器用な町娘役で出演し話題になった。



（よろず～ニュース編集部）