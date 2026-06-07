グラビアアイドルの髙野真央(22)が、2026年7月29日に1st写真集を講談社から発売することを発表した。



【写真】衣装から“たぷん”とあふれる白肌！迫力がすごい

髙野は2025年から森香澄などが在籍する事務所「seju」に所属。デビュー後すぐにグラビアが話題となり、透明感あふれる白肌と圧巻のスタイルで人気を集めている。



自身初の写真集のロケ地はベトナム南部のムイネー。これまでにない大胆な表現にも果敢に挑戦している。発売を記念して、先行カットも公開。撮影に向けて磨き上げたという美ヒップをTバックで強調したバックショットや、水着の下から自慢のダイナマイトボディがあふれ出す大胆カットなど、計5枚がお披露目された。



髙野は「ずっと夢だった写真集を、こうして形にできるのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます」と喜びのコメント。「初めての写真集だからこそ、ナチュラルな真央も、大人っぽい真央も、可愛い真央も、いろんな“髙野真央”を感じてもらえる一冊になったと思います。お気に入りのカットもたくさんあるので、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。あなただけの好きな真央を見つけてね！よろしくお願いします！」とアピールしていた。



（よろず～ニュース編集部）