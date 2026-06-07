【国際親善試合】日本女子代表 5−0 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）

【映像】谷川萌々子が「絶品スルーパス」（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が見せた、絶品のスルーパスが話題を呼んでいる。

なでしこジャパンは6月6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表を5−0で撃破。狩野倫久監督の正式初陣で事実上のゼロトップに入った谷川は、29分に驚愕のスーパーミドルシュートを叩き込んでゴールを奪うと、49分にもFW藤野あおばの得点をアシストするなど躍動。さらに55分にも決定機を作り出す。

敵陣でボールを握ったなでしこジャパンは、MF長谷川唯を中心に何度かパスを回し、タッチライン際で藤野が横パス。ボールを受けた谷川は、ターンして少しタメを作ると、斜めに走った藤野の動きに合わせて右足インサイドでスルーパスを供給。ボールは藤野の足下にピタリと合った。

抜け出した藤野のクロスは惜しくも相手GKにキャッチされたものの、谷川の圧倒的なパスセンスからビッグチャンスが生まれたシーンだった。

ゼロトップ起用は「キャンプ前から狩野さんと話していた」

この一連のプレーにSNS上のファンも反応。「またしてもレベルの違いを見せつけてしまう」「異次元だなー」「谷川が凄すぎて」「萌々子さんえぐいっす」「完璧なパス」と、驚嘆のコメントが次々と寄せられた。

最前線での起用については、「個人的にはゼロトップなのかなと感じている。キャンプが始まる前から狩野さんと話していた」とコメント。なでしこジャパンで起用されてきたインサイドハーフ、トップ下、ボランチなどの比較を聞かれると、「フォワードだから、最前線だからというのはあまり関係ないが、（相手の）ライン間でボールを受けて、アシストだったり自分で打開してシュートへ持ち込める今のポジションの方がやりやすい」と、新布陣への適応に自信を覗かせた。

6月9日に行われる南アフリカとの第2戦（国際Aマッチ扱いのトレーニングマッチ）でも、新境地を開拓する谷川のプレーに大きな期待がかかる。

（ABEMA／なでしこジャパン）

