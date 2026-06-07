「めちゃくちゃ夢ある」中川翔子、子役時代の姿＆スーパー戦隊の変身ポーズを披露！ 「夢叶ってるじゃん！」
タレントの中川翔子さんは6月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。子役時代の姿を披露しました。
【写真】中川翔子、子役時代の姿！
コメントでは「変身シーンニッコニコすぎて草」「変身の部分が面白かった」「子役やってた話だけでもすごい」「カッコイイ」「かわいい 夢叶ってるじゃん！」「めちゃくちゃ夢ある話だなって思う」「子供の頃の夢が本当に叶って感動しました」「本当に夢を叶えててすごいですね！」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】中川翔子、子役時代の姿！
「めちゃくちゃ夢ある話だな」中川さんは「わたしもちょっとだけ子役やってて ゴジュウジャーで変身できました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は自身が5歳の頃の子役時代の写真、2枚目の写真では、現在の中川さんがテレビ朝日系で放送されていた特撮テレビドラマ「スーパー戦隊シリーズ」のヒーロー・デンジレッドの変身ポーズをとる姿を披露しています。
「双子といきたい、！」大のスーパー戦隊ファンとして知られる中川さん。2025年公開の映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』に念願のゲスト出演を果たしています。6日の投稿では、「日付けがはいる写真とれるからギャバンショー双子といきたい、！」とつづり、双子の息子たちと一緒にヒーローを追う日を心待ちにしているようです。
(文:福島 ゆき)