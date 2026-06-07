「雨が降る匂いがする」「普段聞こえない踏切の音がする」田舎育ちあるある／子育てしたら白目になりました
精神科で心理カウンセラーとして働きながら、年子の娘を育てている白目みさえ。どこか抜けている夫は全然頼りにならず……。家事に追われ、子育てに追われ、時間に追われる慌ただしい毎日。そんな白目をむきながら奮闘するお母さんの様子をユーモラスに描いたコミックエッセイです。
ママ「運動神経が引っ込み思案」パパ「目立ちたがり屋なお腹」 ものは言いよう／子育てしたら白目になりました
子どもを叱りすぎてしまった自分が嫌になったり、協力してくれない夫に苛立ったり……。子育てをしていると、何度も“白目をむきたくなるような場面”に 遭遇しますよね。白目をむきながら奮闘するママの姿を描いた、共感必至の“育児あるある”をお届けします。
ママ「運動神経が引っ込み思案」パパ「目立ちたがり屋なお腹」 ものは言いよう／子育てしたら白目になりました
子どもを叱りすぎてしまった自分が嫌になったり、協力してくれない夫に苛立ったり……。子育てをしていると、何度も“白目をむきたくなるような場面”に 遭遇しますよね。白目をむきながら奮闘するママの姿を描いた、共感必至の“育児あるある”をお届けします。