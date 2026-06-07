“目に見えないもの”が重視される新時代。惑わされやすい現代で生き抜くために大切なこと【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「詐欺師」と聞けば、いかにも怪しげな風貌を想像する人もいるだろう。コミックエッセイ『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』（大久保ヒロミ/電書バト）で描かれる投資詐欺（師）の実態は、そんな想像とはかけ離れていた。
「あなたの仕事のためになる」優しい言葉で近づいてきたのは、10年以上も信頼していた心理カウンセラーだった。『人は見た目が100パーセント』で知られる著者・大久保ヒロミさんは、そのカウンセラーに言われるがまま投資を始めることに。しかし、どこかおかしい！ 「普通の良い人たち」が人の心と財産を蝕んでいく様子からは、独特のリアルな空気を感じられる。
※『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』のエピソードに基づいてインタビューを行っています。詐欺被害に遭った場合は適切な機関へ速やかに相談してください。
――情報、知識、個性などの、“目に見えないもの”が重視される時代を生き抜くためには、どんな力が必要だと思いますか？
大久保ヒロミさん（以下、大久保）：現代の苦しみは、AIが出てきたことで嘘かどうか目を光らせないといけないこと。私の友達も「騙されるかも」「見極めないと！」と意識していると言います。
それでリテラシーが上がることは良いですが、騙された時に「自分を責める」ことが起こらないように、と思いますね。見極める努力は大事だけど、騙されても仕方がないと思っておく。騙されることを悪としない、恥としない。もし騙されても、助け合えばいいですよね。
――信頼していた人と投資をきっかけに疎遠になっていくシーンに関連してうかがいます。心の支えになってくれる人とは、どんな人だと思いますか？
大久保：良いことも悪いことも、嘘をつかない人だと思います。私に対してダメ出しでもなんでも、そのままを言ってくれる人。
弱っていた時は、嘘でも慰めてほしいと思っていた。でも、今はないですね。嘘をつかれてまで、取り繕われたくない。優しい嘘も時として大事だし、人によっては必要だと思いますが、私はそのままを言ってもらえる方が安心できますね。相手の発言が、どこまで本音なのかはわからないですけど（笑）。
取材・文＝松本温美