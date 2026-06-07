コーデのこなれ感が上がる♡ 今季注目株の「レギンスパンツ」着回しテク4選
彼をドキッとさせるお洋服をゲットしたい♡ そこで今回は、中川紅葉とともに、コーデのこなれ感がUPする「レギンスパンツ」の着回しコーデを4つご紹介します。今季注目株のレギンスパンツは、足元をレディにまとめるのが最適解なんです♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
レギンスパンツ
コーデのこなれ感がUPする半端丈ボトム
平成ムードな七分丈の細身ボトムは今季の注目株。ピンヒールなどをあわせて足元をレディにまとめると、今っぽいはきこなしに。
Cordinate メリハリ意識したルーズコーデ
タイトな黒ボトムスでメリハリを意識！シャツをルーズにスタイリングにして気取らないリラックス感を演出しつつ、メンズライクな抜け感を醸して♡
Cordinate オトナ可愛い万人ウケコーデ
主役級にスイートな立体リボンブラウスでオトナ可愛く仕上げる♡ クラシカルなボルドーバッグで大人っぽを加速させて。
Cordinate フェミニンな印象を醸すスタイルアップコーデ
おうち時間でも抜かりなくフェミニンな印象を醸す彼ウケスタイル。ウエスト位置を高く見せてスタイルアップも期待！
Cordinate 品よく映えるシックなスタイル
透け感ブラウンで品よく映える♡ シックで華やかなオトナのフレンチモード。
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来