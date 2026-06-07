コーデのこなれ感が上がる♡ 今季注目株の「レギンスパンツ」着回しテク4選

彼をドキッとさせるお洋服をゲットしたい♡ そこで今回は、中川紅葉とともに、コーデのこなれ感がUPする「レギンスパンツ」の着回しコーデを4つご紹介します。今季注目株のレギンスパンツは、足元をレディにまとめるのが最適解なんです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ レギンスパンツ コーデのこなれ感がUPする半端丈ボトム 平成ムードな七分丈の細身ボトムは今季の注目株。ピンヒールなどをあわせて足元をレディにまとめると、今っぽいはきこなしに。 レギンスパンツ 6,990円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate メリハリ意識したルーズコーデ タイトな黒ボトムスでメリハリを意識！シャツをルーズにスタイリングにして気取らないリラックス感を演出しつつ、メンズライクな抜け感を醸して♡ レギンスパンツは着回し。ストライプ柄シャツ 5,940円／PUNYUS ベルトバッグ 8,590円／ZARA（ザラ）パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate オトナ可愛い万人ウケコーデ 主役級にスイートな立体リボンブラウスでオトナ可愛く仕上げる♡ クラシカルなボルドーバッグで大人っぽを加速させて。 レギンスパンツは着回し。2wayオフショルトップス 17,600円／HONEY MI HONEY バッグ 38,500円／LEMEME バッグチャーム 5,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate フェミニンな印象を醸すスタイルアップコーデ おうち時間でも抜かりなくフェミニンな印象を醸す彼ウケスタイル。ウエスト位置を高く見せてスタイルアップも期待！ レギンスパンツは着回し。リボンパフスリーブトップス 8,580円／lilLilly（lilLilly TOKYO）

Cordinate 品よく映えるシックなスタイル 透け感ブラウンで品よく映える♡ シックで華やかなオトナのフレンチモード。 レギンスパンツは着回し。シアーリボンブラウス 13,200円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 ローズバレッタ 770円／WEGO 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来