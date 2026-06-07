雑賀サクラ×RESEXXYが魅せる夏の新作♡抜け感リゾートスタイル特集

RESEXXY（リゼクシー）から、夏のリゾートムードを感じる新作WEBカタログ「CHERISH」が公開されました。モデルには雑賀サクラさんを起用し、眩しい陽射しに映えるカラーや、風を感じる軽やかなシルエットのスタイリングを提案。女性らしさと抜け感を兼ね備えたコレクションは、日常から少し離れて自分らしいおしゃれを楽しみたい方にぴったりです♡

CHERISHが描く夏の世界観

今回のWEBカタログテーマは「CHERISH」。

柔らかなシルエットと肌になじむテクスチャーを取り入れ、自然体の美しさを引き立てるスタイリングが特徴です。リゾート感を感じさせながらも、街中でも取り入れやすい洗練されたデザインが揃っています。

雑賀サクラさんが着こなすLOOKは、気取らず女性らしさを演出できるアイテムばかり。夏の旅行や休日コーデはもちろん、普段のおしゃれにも取り入れやすいラインナップとなっています。

陽射しに映えるカラーリングや軽やかな素材使いによって、季節感あふれる着こなしが楽しめるのも魅力です。

バナナ・リパブリックのサステナブルなヨーロピアンリネンコレクションに注目

注目のワンピーススタイル

LOOK①

・ワンピース：11,000円（税込）

・ハット：5,500円（税込）

・ネックレス：3,850円（税込）

シンプルながらも存在感のあるワンピースに、ハットとネックレスを合わせた上品なリゾートスタイル。抜け感のあるコーディネートが大人の余裕を感じさせます。

LOOK②

・ワンピース：12,100円（税込）

・ピアス：3,300円（税込）

・ネックレス：3,300円（税込）

・バッグ：11,000円（税込）

・シューズ：13,200円（税込）

小物使いまで計算された華やかなコーディネート。バッグやシューズを合わせることで、リゾートだけでなくタウンユースにも映えるスタイルに仕上がっています。

カジュアルも女性らしく楽しむ

LOOK③

・トップス：9,900円（税込）

・デニム：15,400円（税込）

・ピアス：3,300円（税込）

・ネックレス：3,850円（税込）

カジュアルなデニムスタイルに女性らしいトップスを合わせることで、RESEXXYらしい上品さをプラス。デイリーにも活躍する着こなしです。

LOOK④

・トップス：6,050円（税込）

・スカート：13,200円（税込）

・シュシュ：3,300円（税込）

・ピアス：2,750円（税込）

動きのあるスカートが夏らしい軽やかさを演出。ヘアアクセサリーのシュシュをプラスすることで、よりフェミニンな印象に仕上がっています。

今回公開されたアイテムは、夏のおしゃれを快適に楽しみながら、自分らしい魅力を引き出してくれるラインナップとなっています。

夏のおしゃれをもっと自由に

雑賀サクラさんを起用したRESEXXYの新作WEBカタログ「CHERISH」は、リゾートムードと都会的な洗練さを絶妙に融合したコレクションです。

ワンピースからデニムスタイルまで幅広い着こなしが揃い、夏のおしゃれをより魅力的にアップデートしてくれます。

軽やかさと女性らしさを兼ね備えたスタイルで、この夏ならではのファッションを思いきり楽しんでみてはいかがでしょうか♪