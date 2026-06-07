妻を守らなかった夫と、息子にも拒まれた義母…離婚後に待っていた現実【私の新居に義母が先に暮らしていました 第10話】
■これまでのあらすじ
義母が新居に居座っている間、夫は一度も妻の味方になってくれなかった。数週間経っても父親になろうともしない夫に、妻は夫婦として限界を感じて離婚を突きつける。夫は「やり直したい」と言うが、何もかもがもう遅すぎたのだった。
義母が新居に居座っている間、夫は一度も妻の味方になってくれなかった。数週間経っても父親になろうともしない夫に、妻は夫婦として限界を感じて離婚を突きつける。夫は「やり直したい」と言うが、何もかもがもう遅すぎたのだった。
離婚から数ヶ月後、殺風景なアパートでひとり暮らしている裕一。頭の中で繰り返すのは紗江子の「もう遅すぎた」という言葉…。そんな裕一のもとへ、房子から「ご飯を作りに行く」と電話が入るがー。
アプリ限定で紗江子と実母のその後が描かれます（アプリ限定は2話、今回はラストに「編集後記」があります）
離婚後の紗江子。実母との関係を修復したいと思いつつも、踏み出せずにいてー…。
イラスト:華緒はな、脚本:日野光里
(フィクション・スタジオ)