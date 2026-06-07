■これまでのあらすじ

義母が新居に居座っている間、夫は一度も妻の味方になってくれなかった。数週間経っても父親になろうともしない夫に、妻は夫婦として限界を感じて離婚を突きつける。夫は「やり直したい」と言うが、何もかもがもう遅すぎたのだった。



離婚から数ヶ月後、殺風景なアパートでひとり暮らしている裕一。頭の中で繰り返すのは紗江子の「もう遅すぎた」という言葉…。そんな裕一のもとへ、房子から「ご飯を作りに行く」と電話が入るがー。

一方、夫を看取り、息子にも距離を置かれた房子は、古い自宅でひとり食卓につく。紗江子が嫌そうな顔をしていたことに、気づいていなかったわけではなかったのだが…ただ、必要とされたかっただけだった。けれどその気持ちは、紗江子の家も、息子の家庭も壊してしまった。静かすぎる部屋で、裕一と房子はそれぞれに“遅すぎた後悔”を噛みしめる。アプリ限定で紗江子と実母のその後が描かれます（アプリ限定は2話、今回はラストに「編集後記」があります）離婚後の紗江子。実母との関係を修復したいと思いつつも、踏み出せずにいてー…。イラスト:華緒はな、脚本:日野光里(フィクション・スタジオ)