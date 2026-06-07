◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝 神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日 東京・MUFG国立）

レギュラーシーズン（RS）1位の神戸が同3位の東京ベイを22―13で破り、リーグ創設5季目で初優勝を果たした。旧トップリーグ時代の18年シーズン以来の優勝で、自身としては初のタイトルを手にした日本代表のFLティエナン・コストリーは「レンズさん（デイブ・レニー・ヘッドコーチ）が入って5位、3位で優勝。正しいリーダーシップとコーチングのおかげ」と指揮官に感謝した。

環太平洋大から23年に神戸入りしたコストリーだが、同シーズンは9位と低迷。アーリーエントリーで1季目から試合には出ていたものの、全てにおいて精彩を欠いたチームに「想像していた神戸じゃなかった」と振り返る。22〜23年シーズン終了後にレニーHCの就任が決まり、脇を固めるスタッフ勢も一新。「周りのコーチも同じ考えの人が選ばれ、S＆Cコーチも新しくなり、体も変わった」と話した。

この日の試合は序盤は劣勢だったものの、前半の途中から主導権を握った。特にディフェンス時のブレークダウンは「アーディ（サベア）の判断で、（ボールへ絡みに）決まりの中で正しい判断をした」と修正。後半は相手のペナルティーを大量に引き出し、SO李承信の3PGにつなげた。