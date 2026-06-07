【セール情報】全国のプレミアム・アウトレットで夏先取りセール 合計950店舗以上で「7割引」も＜概要・注目アイテムなど＞
全国の「プレミアム・アウトレット」（運営：三菱地所・サイモン株式会社）は、6月12日〜21日の10日間、夏先取りセール『PREMIUM OUTLETS SALE（プレミアム・アウトレットセール）』を開催する。
【画像多数】『PREMIUM OUTLETS SALE』注目アイテム・イベントなどずらり
今回の『PREMIUM OUTLETS SALE』は、最大70％OFF（りんくう、神戸三田は最大80％OFF）となり、全国10ヶ所のプレミアム・アウトレットで合計950店舗以上が参加。夏のトレンドファッションアイテムはもちろん、夏の暑い時期のグッズなどがそろう。
■『PREMIUM OUTLETS SALE』
開催施設：全国10ヶ所のプレミアム・アウトレット
（御殿場、佐野、あみ、酒々井、ふかや花園、りんくう、神戸三田、仙台泉、土岐、鳥栖）
開催期間：2026年6月12日（金）〜21日（日）
【注目ブランド・アイテムなど】
※価格はすべて税込
※掲載商品が品切れとなる場合や、価格が変更になる可能性あり
■Banana Republic Factory Store
店内最大50%OFF
【対象施設】御殿場、あみ、酒々井、ふかや花園、りんくう、神戸三田、土岐、鳥栖
ふかや花園店 おすすめアイテム
日本限定 パフスリーブVネック カーディガン
10000円→5000円（50%OFF）
Olive des Olive
チェックフードレース付きブラウス
4290円→1100円（74%OFF）
【対象施設】 御殿場、佐野、あみ、酒々井、ふかや花園、りんくう、神戸三田、鳥栖、土岐、仙台泉
※仙台泉、酒々井、ふかや花園での店名は「Nice Claup / Olive des Olive」
Diana
カゴバッグ
3万250円→1万5125円（50%OFF）
【対象施設】 御殿場、佐野、酒々井、りんくう、神戸三田、土岐
【各プレミアム・アウトレットのイベント・キャンペーン】
関東圏
■御殿場プレミアム・アウトレット（静岡県御殿場市）
御殿場市の特産品の販売やSDGsワークショップを実施するイベント（6月13、14日）を開催。さらに、対象の飲食店でHot & Coldグルメフェア（6月12日〜8月30日）を実施。
■佐野プレミアム・アウトレット（栃木県佐野市）
各飲食店で「旬の夏野菜＆フルーツを味わうグルメフェア」を開催（6月12日〜7月31日）。また、Keen、Billabongによるサンダルや水着などの催事販売イベント「Go Out, Go Summer！」も開催（6月13日、14日）。さらに、夏を彩るフォトスポットが登場（8月31日まで）。
■あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡阿見町）
結果に基づき施設内の似合うブランドを提案する「顔タイプ」診断イベント（6月13日）を開催。また、成田ゆめ牧場キッチンカー「ゆめこちゃん」（6月13日、14日）や、北海道産の小豆を使用した、たい焼店「薄皮たい焼 銀のあん」（6月12日〜21日）などが期間限定出店。
■酒々井プレミアム・アウトレット（千葉県印旛郡酒々井町）
抹茶スイーツを扱う「辻利兵衛本店」が催事出店。また、地元特産品を販売する「ちばI・CHI・BA」（6月13日）や、「富里スイカマルシェ」（6月14日）を開催。
■ふかや花園プレミアム・アウトレット（埼玉県深谷市）
セール期間中、着用には問題ないほつれ・小さいキズなどがついてしまったB級品、試作品や展示品といったサンプル品などを対象店舗で販売する「B級品＆サンプル品セール」を開催。また、2万円以上（税込・合算可）の購入で深谷市イメージキャラクター「ふっかちゃん」のデザインを含む、オリジナル缶バッジ全3種の中から1つをプレゼント（なくなり次第終了）
関西圏
■りんくうプレミアム・アウトレット（大阪府泉佐野市）
りんくう公園で回収された廃材を利用したサステナブルな工作体験ワークショップ（6月14日）を実施。また、大阪産の生鮮野菜を販売するJAグループ大阪主催の地産地消マルシェ（6月20日、21日）も開催。
■神戸三田プレミアム・アウトレット（兵庫県神戸市）
地元酒造の有料試飲や地元の名産物の販売を行うマルシェ「灘五郷SAKEフェアin 神戸三田」（6月20日、21日）を開催。さらに、セール期間の土日には好評のカラフルなミニSL「カントリートレイン」も運行。
東北圏
■仙台泉プレミアム・アウトレット（宮城県仙台市）
この春、「久世福商店」「Abahouse」「Anker Store」「Sixpad（期間限定）」など新店もオープン。またセール期間中、PO PAYにて購入のレシートと利用履歴をインフォメーションに提示で、購入1万円（税込）ごとに500円の買い物券をプレゼント（数量限定）するキャンペーンを開催。
中京圏
■土岐プレミアム・アウトレット（岐阜県土岐市）
多治見・瑞浪・土岐 初夏の彩マルシェin土岐プレミアム・アウトレットを6月20日に開催します。地元高校生の活動紹介や美濃焼きをはじめとする地域の特産品販売など19者が出展予定。
九州圏
■鳥栖プレミアム・アウトレット（佐賀県鳥栖市）
セール期間中、「波佐見・有田アウトレット陶器マルシェ」を開催。伝統的な絵付けの有田焼から、モダンなデザインで人気の波佐見焼を幅広く取りそろえ、色むらなどの訳あり品もお得な価格で販売。また、福岡天神発の臨時バスを運行。
【画像多数】『PREMIUM OUTLETS SALE』注目アイテム・イベントなどずらり
今回の『PREMIUM OUTLETS SALE』は、最大70％OFF（りんくう、神戸三田は最大80％OFF）となり、全国10ヶ所のプレミアム・アウトレットで合計950店舗以上が参加。夏のトレンドファッションアイテムはもちろん、夏の暑い時期のグッズなどがそろう。
開催施設：全国10ヶ所のプレミアム・アウトレット
（御殿場、佐野、あみ、酒々井、ふかや花園、りんくう、神戸三田、仙台泉、土岐、鳥栖）
開催期間：2026年6月12日（金）〜21日（日）
【注目ブランド・アイテムなど】
※価格はすべて税込
※掲載商品が品切れとなる場合や、価格が変更になる可能性あり
■Banana Republic Factory Store
店内最大50%OFF
【対象施設】御殿場、あみ、酒々井、ふかや花園、りんくう、神戸三田、土岐、鳥栖
ふかや花園店 おすすめアイテム
日本限定 パフスリーブVネック カーディガン
10000円→5000円（50%OFF）
Olive des Olive
チェックフードレース付きブラウス
4290円→1100円（74%OFF）
【対象施設】 御殿場、佐野、あみ、酒々井、ふかや花園、りんくう、神戸三田、鳥栖、土岐、仙台泉
※仙台泉、酒々井、ふかや花園での店名は「Nice Claup / Olive des Olive」
Diana
カゴバッグ
3万250円→1万5125円（50%OFF）
【対象施設】 御殿場、佐野、酒々井、りんくう、神戸三田、土岐
【各プレミアム・アウトレットのイベント・キャンペーン】
関東圏
■御殿場プレミアム・アウトレット（静岡県御殿場市）
御殿場市の特産品の販売やSDGsワークショップを実施するイベント（6月13、14日）を開催。さらに、対象の飲食店でHot & Coldグルメフェア（6月12日〜8月30日）を実施。
■佐野プレミアム・アウトレット（栃木県佐野市）
各飲食店で「旬の夏野菜＆フルーツを味わうグルメフェア」を開催（6月12日〜7月31日）。また、Keen、Billabongによるサンダルや水着などの催事販売イベント「Go Out, Go Summer！」も開催（6月13日、14日）。さらに、夏を彩るフォトスポットが登場（8月31日まで）。
■あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡阿見町）
結果に基づき施設内の似合うブランドを提案する「顔タイプ」診断イベント（6月13日）を開催。また、成田ゆめ牧場キッチンカー「ゆめこちゃん」（6月13日、14日）や、北海道産の小豆を使用した、たい焼店「薄皮たい焼 銀のあん」（6月12日〜21日）などが期間限定出店。
■酒々井プレミアム・アウトレット（千葉県印旛郡酒々井町）
抹茶スイーツを扱う「辻利兵衛本店」が催事出店。また、地元特産品を販売する「ちばI・CHI・BA」（6月13日）や、「富里スイカマルシェ」（6月14日）を開催。
■ふかや花園プレミアム・アウトレット（埼玉県深谷市）
セール期間中、着用には問題ないほつれ・小さいキズなどがついてしまったB級品、試作品や展示品といったサンプル品などを対象店舗で販売する「B級品＆サンプル品セール」を開催。また、2万円以上（税込・合算可）の購入で深谷市イメージキャラクター「ふっかちゃん」のデザインを含む、オリジナル缶バッジ全3種の中から1つをプレゼント（なくなり次第終了）
関西圏
■りんくうプレミアム・アウトレット（大阪府泉佐野市）
りんくう公園で回収された廃材を利用したサステナブルな工作体験ワークショップ（6月14日）を実施。また、大阪産の生鮮野菜を販売するJAグループ大阪主催の地産地消マルシェ（6月20日、21日）も開催。
■神戸三田プレミアム・アウトレット（兵庫県神戸市）
地元酒造の有料試飲や地元の名産物の販売を行うマルシェ「灘五郷SAKEフェアin 神戸三田」（6月20日、21日）を開催。さらに、セール期間の土日には好評のカラフルなミニSL「カントリートレイン」も運行。
東北圏
■仙台泉プレミアム・アウトレット（宮城県仙台市）
この春、「久世福商店」「Abahouse」「Anker Store」「Sixpad（期間限定）」など新店もオープン。またセール期間中、PO PAYにて購入のレシートと利用履歴をインフォメーションに提示で、購入1万円（税込）ごとに500円の買い物券をプレゼント（数量限定）するキャンペーンを開催。
中京圏
■土岐プレミアム・アウトレット（岐阜県土岐市）
多治見・瑞浪・土岐 初夏の彩マルシェin土岐プレミアム・アウトレットを6月20日に開催します。地元高校生の活動紹介や美濃焼きをはじめとする地域の特産品販売など19者が出展予定。
九州圏
■鳥栖プレミアム・アウトレット（佐賀県鳥栖市）
セール期間中、「波佐見・有田アウトレット陶器マルシェ」を開催。伝統的な絵付けの有田焼から、モダンなデザインで人気の波佐見焼を幅広く取りそろえ、色むらなどの訳あり品もお得な価格で販売。また、福岡天神発の臨時バスを運行。