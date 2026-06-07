2026年6月5日、韓国・スターニュースは「北中米ワールドカップ（W杯）を前に、米メディアが韓国と日本はいずれも決勝トーナメント1回戦で敗退すると予想した」と報じた。

米スポーツ専門チャンネル「Fox Sports」は韓国時間4日、北中米W杯の決勝トーナメント予想を公表した。それによると、韓国と日本はともに決勝トーナメント進出を果たすものの、初戦で敗退すると予想されている。韓国は開催国の一つであるカナダに敗れ、日本は昨年10月の親善試合で勝利したブラジルに本大会では及ばず敗退すると見込まれている。

アジア勢で決勝トーナメント進出が予想されたのは韓国と日本のみ。両国がそろって初戦敗退となれば、ベスト16に進出するアジア勢はゼロとなる。

同メディアは準々決勝の対戦カードとして「フランス対オランダ」「スペイン対ベルギー」「ブラジル対イングランド」「アルゼンチン対ポルトガル」を予想。さらに、準決勝は「フランス対スペイン」「イングランド対アルゼンチン」、決勝は「スペイン対イングランド」となり、最終的にはスペインが優勝すると見通している。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「この予想は当てにならないな。韓国は決勝トーナメントに進めない」「ホン・ミョンボ（監督）が関与せず選手だけで作戦を練って臨めば16強入りできるかも」「韓国は3敗の光速脱落だろう。日本はもっと上に行くと思う」「おい、日本をなめてるのか？」「日本代表、かなりうまいよね」「日本はベスト4まで行くと思う」「日本はベスト8、韓国はベスト32かな」「過去イチ興味の湧かないW杯！」など、日本代表の実力を評価するコメントが多数寄せられている。（翻訳・編集/麻江）