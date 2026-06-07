これはキュンキュンしてしまう！

「ウニ」ちゃんが飼い主さんに見せた、とある優しい行動がXで話題になり、31万表示。4万近くのいいねを集めています。

コメントでは「これは！？人類が求めていた幸せの形では！？」とまで言う人も。果たしてウニちゃんはどんな優しさを見せてくれたのでしょうか。

【写真：飼い主を『じっと見つめる猫』→おててを見ると……キュンとくる『優しさあふれる光景』】

ウニちゃんのあたたかい行動

Xアカウント『キャットアパートメントコーヒー』に投稿されたのは、ウニちゃんの優しい行動。

ある日のウニちゃん。じっと飼い主さんを見ているようですが……

なんとウニちゃんは、飼い主さんの指をお手々でキュッと握ってくれていたのだそう。なんて優しい行動なのでしょう。

飼い主さんも「あったかくて、優しい」と感動したといいます。

しっかり両手で包み込むように指を握ってくれているウニちゃん。疲れている時や落ち込んだ時、ウニちゃんにキュッとしてもらったら一気に元気がでそうです！

コメントでも「私もお手々でキュッとされたいです」「うにチャージ」といった言葉が目立ちました。筆者もウニちゃんのキュッで癒されたい……！！

たくさんの猫と暮らす飼い主さん

飼い主さんは16匹の猫と暮らしているのだとか。

お手々をキュッとしてくれたウニちゃんは、みんながダラダラしている時も元気そうにしているのだとか。それぞれの猫が好きなように過ごしている姿がホンワカします。

お外をみて警備をしていることもあるのだそう。これは心強い！！

見上げる姿がとってもキュートだったという猫ちゃんですが、舌を大胆にしまい忘れてしまっていたといいます。おすまし失敗ですが、舌が出ていてもカワイイ！

たくさんの猫ちゃんの暮らしを見てみたい方はXアカウント『キャットアパートメントコーヒー』をチェック！ とっても癒されますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「キャットアパートメントコーヒー」(@CatApartment)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。