猫が「親友と認めた人」にみせる4つのサイン

1.ゆっくりまばたきをする

猫と目が合ったとき、猫がゆっくりと目を閉じて、また開けるような動作をすることがあります。これは猫の世界では「親愛の情」を表すとても重要なサインです。

野生の世界では、目を閉じることは敵に隙を見せる危険な行為ですが、あえてそれを行うのは、あなたのことを全く怖がっていない証拠です。

もし愛猫がまばたきをしてくれたら、あなたも同じようにゆっくりまばたきを返してあげてください。「私も大好きだよ」という気持ちが伝わり、2人の絆がより深まります。

2.お尻を向けて座る

せっかくそばに来てくれたのに、猫がプイッとお尻を向けて座ると「嫌われているのかな？」と不安になる飼い主もいるかもしれません。

しかし、実はその逆です。猫にとって背後は一番無防備で、敵に襲われやすい場所です。その背中をあなたに向けるということは、「この人は絶対に後ろから襲ってこない」と心から信頼し、安心しきっているサインなのです。

あなたを親友だと思っているからこそ、リラックスして背中を預けてくれているので、優しく見守ってあげましょう。

3.お腹を見せて転がる

猫が目の前でゴロンと横になり、ふわふわのお腹を見せてくれるのは、最大級の安心感の表れです。

お腹は骨に守られていない大切な臓器が詰まった急所であり、信頼していない相手には絶対に見せません。この姿は「ここでは何が起きても安全だ」と確信している状態です。

ただし、お腹を見せているからといって「触ってほしい」とは限りません。触ると急に噛んでくることもありますが、それは単に「リラックスを邪魔しないで」という合図なので、そっとしておいてあげるのも優しさです。

4.喉を「ゴロゴロ」と鳴らす

猫を撫でているときや、そばにいるときに「ゴロゴロ」という低い音が聞こえてきたら、それは猫が最高に幸せを感じている証拠です。

この音は、子猫が母猫に「私は元気だよ、幸せだよ」と伝えるためのコミュニケーションツールでもあります。

大人になっても飼い主の前で鳴らすのは、あなたのことを母猫のように慕い、心から甘えられる親友だと思っているからです。

この心地よい振動は、聞いている飼い主のストレスを癒やす効果もあると言われており、まさに相思相愛の証と言えるでしょう。

もっと仲良くなるための関わり方のコツ

自分からしつこく追いかけない

猫は追いかけられると「狩られる！」と感じて逃げてしまう性質があります。可愛くてつい構いたくなりますが、寝ているときや毛繕いをしているときに無理やり抱っこしたり、逃げる猫を追いかけたりするのは避けましょう。

仲良くなるコツは「待ちの姿勢」です。あなたが座って本を読んだりテレビを見たりしているときに、猫が自発的に寄ってくるのを待ってみてください。

猫の自由を尊重することで、猫は「この人は無理強いをしない良い人だ」と安心して近づいてきてくれるようになります。

目を見つめすぎない

人間同士では目を合わせるのが礼儀ですが、猫の世界では「じっと見つめること」は喧嘩を売る合図や、攻撃のサインになってしまいます。

猫が可愛いあまり、ついじーっと見つめてしまいがちですが、これは猫を緊張させてしまう原因になります。もし目が合ってしまったら、スッと視線をそらしたり、前述したようにゆっくりまばたきをしたりして「敵ではないよ」と伝えてください。

さりげない配慮を繰り返すことで、猫はあなたのそばを「緊張しなくていい場所」だと認識するようになります。

高い声で優しく話しかける

猫は耳がとても良く、特に大きな音や低い声に対して恐怖心を感じやすい傾向があります。男性の低い声や、ドアをバタンと閉める音、大きな足音などは猫を驚かせてしまいます。

話しかけるときは、普段よりも少し高めのトーンで、穏やかにささやくように意識してみてください。優しいトーンで名前を呼ばれると、猫は安心感を得ることができます。

言葉の内容は分からなくても、あなたの声から伝わる「優しさ」を猫は敏感に感じ取り、少しずつ心を開いてくれるはずです。

まとめ

猫との友情は、一朝一夕で築けるものではありません。猫のペースを尊重し、毎日少しずつ信頼を積み重ねていくことが大切です。サインが見られなくても焦る必要はありません。

あなたが愛情を持って接していれば、愛猫は必ずそれに応えてくれます。飼い主として愛猫の一番の理解者になり、二人だけの心地よい絆をゆっくりと育てていきましょう。