1歳の男の子が、迫りくるお掃除ロボットから猫さんを守ろうとして…。繰り広げられる予想外の展開が感動と笑いを呼んでいます。

話題の投稿は71万回を超えて再生され、「優しさの塊」「ねこちゃんを守ろうとしてるのが本当に可愛い」「ミイちゃんとの温度差www」「みぃちゃんがスルーなのがおもしろい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫をロボット掃除機から守りたい男の子→大慌てでやってきて…微笑ましい光景】

大慌てで猫の名前を呼ぶ男の子

Instagramアカウント『ちゅんちゅんとみぃ』に投稿されたのは、猫さんを守ろうとする男の子の姿。登場したのは1歳9ヶ月の保護猫「みぃ」ちゃんと、同じく1歳9ヶ月の男の子「ちゅんちゅん」くんです。

ある日、ちゅんちゅんくんが大慌てでパパさんのところにやってきたといいます。みぃちゃんを指差しながら、「みぃ、みぃ」と叫ぶちゅんちゅんくん。みぃちゃんに何があったのでしょうか。

お掃除ロボットから僕が守る！

「みぃちゃん」と泣きそうな声で呼んでいたというちゅんちゅんくん。みぃちゃんの数メートル先には、動き出したお掃除ロボットの姿が。どうやらちゅんちゅんくんは、お掃除ロボットからみぃちゃんを守ろうとしているようです。

寝ているみぃちゃんの体を「うんしょ、うんしょ」と動かし始めたというちゅんちゅんくん。お掃除ロボットから、みぃちゃんを遠ざけようと必死です。一方のみぃちゃんは、「お掃除ロボットなんて怖くないにゃ」と平気そうな様子で寝ていたのだとか。

正反対の2人の今後が楽しみ

小さなちゅんちゅんくんにみぃちゃんの大きな体を動かすのは難しかったようで、今度は「僕の体で守ってあげる」というようにみぃちゃんに覆いかぶさったといいます。ちゅんちゅんくんの勇気ある行動に心を打たれます。

迫りくるお掃除ロボットを見て、もう1度みぃちゃんを動かそうと頑張ったというちゅんちゅんくん。相変わらず起きようとしないみぃちゃんを上手く動かせず、最後は「ママ、ママ」とママさんに助けを求めたのだとか。

みぃちゃんを助けようと慌てるちゅんちゅんくんと、全く動じずに寝ているみぃちゃん。2人の正反対の様子が、おかしくもあり微笑ましくもあります。これから、みぃちゃんとちゅんちゅんくんがどのような関係を築いていくのか、楽しみです。

投稿には、「やだ～感動しちゃった。優しいね」「何につけてもみぃちゃんの肝の座り具合よww」「2人ともかわいい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『ちゅんちゅんとみぃ』には、保護猫みぃちゃんと1歳の男の子ちゅんちゅんくんの心温まる日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ちゅんちゅんとみぃ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。