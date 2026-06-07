【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 1−3 セレッソ大阪（6月6日／ＭＵＦＧスタジアム）

【映像】絶妙トラップ＆豪快ハーフボレーショット

FC東京のMF佐藤龍之介が、圧巻の技術でゴールを奪った。左足での絶妙なトラップから右足を振り抜き、ゴールネットに突き刺す一撃に、ファンたちが熱狂している。

FC東京は6月6日、明治安田J1百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦でC大阪と対戦。第1戦は2ー2の引き分けに終わっていたが、この日は序盤からC大阪の猛攻を受けて3失点を喫していた。

それでも62分、若き才能が停滞した空気を切り裂く。C大阪の最終ラインからの縦パスがずれた瞬間を逃さず、MF野澤零温が素早く回収。中央へつなぐと、これを受けた佐藤龍は左足で繊細にコントロールし、わずかに浮いたボールの落ち際を右足で一閃。鋭い一撃はGK中村航輔の手を弾き、ゴールへと吸い込まれた。

DAZNで解説を務めた加地亮氏は「流れが変わりましたね。野澤選手が奪って、佐藤龍之介選手が一振り。奪ってからのいい守備からいい攻撃。ショートカウンターですよね。豪快に振り抜いた」と絶賛。

するとSNSのファンたちも「龍之介意地見せた」「トラップからシュートがめちゃ上手い」「シュートうまいんよなー」「あそこにいるのも含めて龍之介」「本当にレベル違ったよ 本当に19歳かよ」「佐藤龍之介ははよ海外行け！」「次世代スター」と佐藤龍への称賛の声が溢れた。

試合は1−3で敗れたものの、苦境の中で見せたこの一撃は、19歳のアタッカーが持つ非凡な技術と勝負強さを強く印象付けた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）